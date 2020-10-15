В Івано-Франківську мешканці ЖК скаржаться на місцевого леопарда



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У «Калиновій слободі» щодо цієї ситуації з журналістами спілкуватися відмовились

Мешканці бачать у дворах плямисту пантеру, яку утримують їхні сусіди

Люди стверджують, що чоловік та жінка, які проживають у ЖК «Калинова слобода», тримають тварину як домашнього улюбленця. Про це повідомляє юрист та активіст Мирон Дмитрик, передає «Еспресо Захід».

До юриста звернулися мешканці села Крихівці, яке перебуває у складі Івано-Франківська. Вони повідомили, що бачать у дворах плямисту пантеру, яку утримують їхні сусіди. Деколи господарі вигулюють її без повідця.

«Раніше цього «котика» бачили дуже багато мешканців «Калинової» і думали, що то просто такий великий кіт. Але коли він підріс, то власники перестали його виводити на вулицю вдень. Лише пізно ввечері. Вчора-позавчора бачили близько опівночі», – розповідає Мирон у коментарі для «Еспресо.Захід».

Чоловік каже, що поки, попри звернення, реакції поліції чи житлового комплексу нема. У «Калиновій слободі» щодо цієї ситуації з «Еспресо.Захід» спілкуватися відмовились.

Нагадаємо, що у Києві з початку року зафіксовано п’ять випадків сказу тварин.