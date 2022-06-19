Жителі Сєвєродонецька відмовились від евакуації із укриттів «Азоту»
Гайдай додав, що порівняння з «Азовсталлю» не доцільне, бо ситуації абсолютно різні
Люди, які переховуються в укриттях сєвєродонецького заводу «Азот» відмовилися від евакуації. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
«При спілкуванні з населенням, нацгвардійці зафіксували на відео відмову», – розповів очільник Луганщини.
Гайдай додав, що порівняння з «Азовсталлю» не доцільне, бо ситуації абсолютно різні.
Не дивлячись на руйнування всіх мостів, що ведуть до Сєвєродонецька, комунікація з містом зберігається – є шляхи для евакуації та підвезення всього необхідного.
Як повідомлялося, ситуація на Луганщині залишається дуже важкою. Загарбники продовжуються запеклі бої у Сєвєродонецьку, в районах Тошківки та Золотого, потужно обстрілюють Лисичанськ.