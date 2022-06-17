Окупанти перегруповують свої сили та засоби на Запоріжжі

Ранкові вибухи в Запоріжжі – робота сил ППО

На Запорізькому напрямку рашисти продовжують перегруповувати свої сили та засоби. Окремі підрозділи ворога переміщаються з деяких населених пунктів області до Мелітополя. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Відомо, що переміщення планує і частина тих окупантів, які знаходяться у Кам'янці-Дніпровській та в Енергодар», – зазначив Куртєв.

В напрямках Запоріжжя, Оріхова та Гуляйполя ворог не веде підготовку до наступу найближчим часом.

Зазначається, що 16 червня окупанти 31 раз обстріляли українські підрозділи у Гуляйпільському районі. Також у районі села Кам'янське та деяких населених пунктів Пологівського району та Донецької області.

Ранкові вибухи у Запоріжжі Куртєв пояснив роботою сил протиповітряної оборони, які вдало спрацювали у передмісті.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі у населеному пункті Василівка почули потужний вибух. Пролунав він у районі дамби через річку Карачокрак.

Крім того, протиповітряна оборона сьогодні близько 10:00 знешкодила ракету ворога над Вільнянський районом Запорізької області.

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