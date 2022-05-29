Зеленський пропонує прибрати всі панельні будинки в Україні

По всій території України після війни можуть прибрати панельній будинки. Таку ідею запропонував президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харківської області, передає Офіс президента.

«Якщо вже так сталося і у нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях», – зазначив президент.