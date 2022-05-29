Зеленський пропонує прибрати всі панельні будинки в Україні
В Україні може бути недоцільно відновлювати зруйновані РФ панельні будинки
По всій території України після війни можуть прибрати панельній будинки. Таку ідею запропонував президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харківської області, передає Офіс президента.
«Якщо вже так сталося і у нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях», – зазначив президент.
За його словами, в Україні може бути недоцільно відновлювати зруйновані російським вторгненням панельні будинки. А така пропозиція - це ще й можливість модернізувати країну і міста та побудувати сучасне житло.
Зеленський зазначив, що нові будинки треба будувати обов'язково з бомбосховищами і укриттями.
«Повинні знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з точки зору гарантій, а керівники міст і областей повинні знаходити класні проекти і гроші», – додав глава держави.
Раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області. Глава держави вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.
Додамо, що у місті та області зруйновано 2229 будинків.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські ракети знищили сонячну електростанцію на Харківщині.
Тим часом у Харківській області зенітники 95-тої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський ударний вертоліт Ка-52.