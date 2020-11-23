На Запоріжжі вдруге не змогли обрати депутата: суперники знову отримали однаковий результат

Повторні, уже треті вибори, у Воскресенці призначили на 6 грудня

У Запорізькій області, а саме у селі Воскресенка Пологівського району, ніяк не можуть дообрати одного депутата: 25 жовтня та 22 листопада суперники прийшли до фінішу з однаковим результатом

Про це повідомляє агенція Пологівські вісті.

У неділю, 22 листопада, повторні вибори відбулися у селі Воскресенка, де мав бути обраним один депутат до сільської ради. У жовтні це зробити не вдалося, адже два кандидати, які боролися за мандат – працівниця агрофірми «Батьківщина» – самовисуванка Світлана Кутащук та вчитель Воскресенського НВК – висуванець «Слуги народу» Віталій Спудка – прийшли до фінішу за однаковим результатом: по 33 голоси виборців.

Повторні вибори ясності теж не внесли: 22 листопада ці ж самі кандидати знову отримали однакову підтримку: по 56 голосів виборців.

Тепер Воскресенку чекають треті вибори, їх вже призначили на 6 грудня.

Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міських голів обирали у Львові, Дніпрі, Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.

Під час другого туру виборів міських голів в 11 містах України було зафіксовано 407 порушень правил голосування. За даними спостерігачів, найбільша кількість звернень і заяв про порушення була зафіксована в місті Дніпрі, на другому місці - Львівська область.