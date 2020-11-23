  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Запоріжжі вдруге не змогли обрати депутата: суперники знову отримали однаковий результат

    • Розсилка
    Двоє кандидатів&nbsp;знову отримали однакову підтримку: по 56 голосів виборців - На Запоріжжі вдруге не змогли обрати депутата: суперники знову отримали однаковий результат
    Двоє кандидатів знову отримали однакову підтримку: по 56 голосів виборців

    Повторні, уже треті вибори, у Воскресенці призначили на 6 грудня

    У Запорізькій області, а саме у селі Воскресенка Пологівського району, ніяк не можуть дообрати одного депутата: 25 жовтня та 22 листопада суперники прийшли до фінішу з однаковим результатом

    Про це повідомляє агенція Пологівські вісті.

    У неділю, 22 листопада, повторні вибори відбулися у селі Воскресенка, де мав бути обраним один депутат до сільської ради. У жовтні це зробити не вдалося, адже два кандидати, які боролися за мандат – працівниця агрофірми «Батьківщина» – самовисуванка Світлана Кутащук та вчитель Воскресенського НВК –  висуванець «Слуги народу» Віталій Спудка – прийшли до фінішу за однаковим результатом: по 33 голоси виборців.

    Повторні вибори ясності теж не внесли: 22 листопада ці ж самі кандидати знову отримали однакову підтримку: по 56 голосів виборців.

    Тепер Воскресенку чекають треті вибори, їх вже призначили на 6 грудня.

    Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міських голів обирали у Львові, Дніпрі,  Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.

    Під час другого туру виборів міських голів в 11 містах України було зафіксовано 407 порушень правил голосування. За даними спостерігачів, найбільша кількість звернень і заяв про порушення була зафіксована в місті Дніпрі, на другому місці - Львівська область.

     

    Теги: вибори депутат Запорізька область село
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies