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    Місцеві вибори: Спостерігачі назвали місто з найбільшою кількістю порушень

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    У Дніпрі зафіксована половина від усіх порушень, які надійшли до органів правопорядку - Місцеві вибори: Спостерігачі назвали місто з найбільшою кількістю порушень
    У Дніпрі зафіксована половина від усіх порушень, які надійшли до органів правопорядку
    Фото: Радіо Свобода

    У Дніпрі зафіксована половина від усіх порушень, які надійшли до органів правопорядку

    Під час другого туру виборів міських голів в 11 містах України було зафіксовано 407 порушень правил голосування. Про це заявила голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська. 

    За даними спостерігачів, найбільша кількість звернень і заяв про порушення була зафіксована в місті Дніпрі, на другому місці - Львівська область.

    «За даними поліції, це 206 з 407 (зафіксовані порушення у Дніпрі - Ред.). Тобто це фактично половина від усіх, які надійшли до органів правопорядку. Тоді як, наприклад, на другому місці є Львівська область, де відбувалися вибори в двох територіальних громадах і всього надійшло лише 46 повідомлень. Інші міста забезпечили ще менший рейтинг», – цитує Айвазовську Укрінформ.

    Найбільша кількість порушень стосувалася фотографування виборчого бюлетеня. Зокрема, 177 інцидентів зафіксовані поліцією, найбільша їхня чисельність припадає також на місто Дніпро.

    36 фактів звернень і заяв стосувалися незаконної агітації, 13 – різних конфліктів між суб'єктами виборчого процесу, 12 – знищення, псування виборчих бюлетенів безпосередньо виборцями і 8 – фальсифікація виборчих документів.

    У неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах УкраїниМіських голів обирали у Львові, Дніпрі,  Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.

    Зокрема, у Львові перемагає чинний міський голова Андрій Садовий, а у Дніпрі – чинний мер Борис Філатов.

    Теги: вибори Львівщина місцева влада Дніпро Львів Україна
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