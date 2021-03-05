На Запоріжжі викрили схему заниження оренди землі на 9 млн грн

Суб’єкт господарювання застосував занижений коефіцієнт розміру орендної плати

Податківці спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби України в Запорізькій області викрили факт заниження орендної плати за земельні ділянки на суму понад 9 млн гривень. Про це повідомили в пресцентрі Державної податкової служби.

Встановлено, що суб’єкт господарювання, порушуючи чинне законодавство України та ігноруючи рішення Господарського суду, яким встановлена нормативна грошова оцінка земельної ділянки, застосував занижений коефіцієнт розміру орендної плати та не сплатив орендну плату за земельну ділянку в сумі понад 9 млн гривень.

За матеріалами аналітичного дослідження, зібраного управлінням боротьби з відмиванням доходів, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч.3 ст.212 КК України.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року незадіяні земельні ділянки будуть визнані безхазяйними і передані у комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані. Тому власникам сертифікатів на право земельного паю потрібно встигнути оформити власність на землю до цього часу. Право на земельний пай засвідчується сертифікатом. Його власник має право володіти та користуватися своїм паєм.

Згідно з законом про ринок землі, з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів зможуть купувати виключно громадяни України. При цьому кожен громадянин країни має законне право й на гарантовані державою два гектари землі, у звʼязку з чим численні посередники вже зараз пропонують за грубі гроші свої послуги в оформленні землі у власність.

Кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності. Експерти пояснили основні правові питання у сфері земельних відносин.