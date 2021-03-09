Українці можуть втратити свої паї: як встигнути оформити право власності на землю

Власникам сертифікатів на право земельного паю потрібно встигнути оформити власність на землю до 1 січня 2025 року

Право на земельний пай засвідчується сертифікатом

Власникам сертифікатів на право земельного паю потрібно встигнути оформити власність на землю до 1 січня 2025 року.

Право на земельний пай

З 1 січня 2025 року незадіяні земельні ділянки будуть визнані безхазяйними і передані в комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані. Тому власникам сертифікатів на право земельного паю треба встигнути оформити власність на землю до цієї дати, розповіла фахівець Івано-Франківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Роксолана Пронич.

Право на земельний пай засвідчується сертифікатом. Його власник має право володіти та користуватися своїм паєм, повідомляє legalaid.



Оскільки сертифікат засвідчує лише право його власника на отримання земельної ділянки (а не право на саму ділянку), то цей документ не визначає меж земельної ділянки, а вказує лише його площу в умовних кадастрових гектарах і вартість (у гривнях).

Оформлення права власності

Для оформлення права власності на земельну ділянку (пай), необхідно здійснити такі дії:

звернутися до землевпорядної організації та укласти договір на складання технчної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), отримувати дозвіл на розробку такої документації із землеустрою не потрібно. За результатами складання вказаної технічної документації земельна ділянка реєструється в Державному земельному кадастрі (ДЗК) з присвоєнням їй кадастрового номера. Після такої реєстрації видається Витяг з Державного земельного кадастру;

звернутися до відповідної сільської, селищної, міської ради із письмовим клопотанням про ухвалення рішення щодо виділення в натурі на місцевості відповідної земельної ділянки власникові паю з присвоєним кадастровим номером для оформлення земельної ділянки у власність; До заяви необхідно додати: витяг з Державного земельного кадастру та копію документації із землеустрою;

із рішенням про про виділення в натурі на місцевості відповідної земельної ділянки необхідно звернутись до державного реєстратора та здійснити реєстрацію права власності на земельну ділянку. За результатами реєстрації отримати Витяг про державну реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме земельну ділянку.

Нагадаємо, Вперше поняття земельного паю згадується в Указі Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва». Згідно даного Указу, земельний пай – це частина землі, що належить сільськогосподарському підприємству, праву на яку передано його власнику. У відповідності з Указом Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» земельні паї – землі колективних сільськогосподарських підприємств порівну, в умовних кадастрових гектарах та вартісному вираженні розподіляються між членами господарств. Тобто в таких членів виникає право не на землю, а на те, щоб її (отримати) приватизувати.

Право на земельний пай засвідчується сертифікатом на право земельного паю. Його власник має право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм паєм. Так як сертифікат засвідчує лише право його власника на отримання земельної ділянки (а не право на саму ділянку), то цей документ не визначає меж земельної ділянки, а вказує лише його площу в умовних кадастрових гектарах і вартість (у гривнях).