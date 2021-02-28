Законні два гектари: як отримати у власність землю без додаткових витрат (інструкція)

Щоб стати власником великої земельної ділянки потрібно зробити п'ять кроків

Згідно з законом про ринок землі, з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів зможуть купувати виключно громадяни України. При цьому кожен громадянин країни має законне право й на гарантовані державою два гектари землі, у звʼязку з чим численні посередники вже зараз пропонують за грубі гроші свої послуги в оформленні землі у власність.

Насправді отримати свої два гектари можна без посередників. Інструкцію про те, як оформити землю у власність, не сплачуючи при цьому грошей стороннім особам, склали журналісти видання «Сьогодні».

Перший етап

Шукаєте на кадастровій мапі вільну землю – там, де хочете. Ваше місце проживання чи реєстрація не мають значення. Усі зайняті ділянки на мапі позначені синім кольором. Обирати можна з тих, що не зафарбовані.

«Після того, як буде знайдена земельна ділянка, потрібно зробити графічні матеріали. Тобто або роздрукувати, якщо це буде подаватися особисто заява, або зробити в електронному вигляді. Тобто вона (ділянка) має бути виділена, вказати її місце, цільове призначення та розміри цієї земельної ділянки», – пояснює юрист Ігор Шпак.

Другий етап

Із цією заявою звертаєтеся до Держгеокадастру. Поштою або онлайн на сайті відомства. Додаєте ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду. Потім – набираєтеся терпіння. Чекати на відповідь доведеться місяць.

«Після того, як буде наданий дозвіл на розроблення технічної документації, треба буде звернутися до організації землевпорядної. Вони нині, на жаль, тільки приватні», – зазначає юрист.

Третій етап

Потрібно буде заплатити. З огляду на розмір та розташування ділянки, вартість виготовлення технічного паспорту може становити від п'яти до десяти тисяч гривень. Ця процедура триватиме до пів року. Потому маєте зареєструвати кадастровий номер своєї майбутньої земельної ділянки. Надаєте заяву знову до Держгеокадастру.

«Держгеокадастр перевіряє цю інформацію і надає номер земельній ділянці», – каже юрист.

Четвертий етап

Усі ці документи згодом подаєте до міської чи сільської ради, на території якої лужить бажана ділянка. Там мають погодити на сесії та проголосувати, щоб її вам виділили.

Пʼятий етап

Усі зібрані документи несемо до найближчого Центру надання адміністративних послуг або нотаріуса. Там реєструємо ділянку в базі прав на нерухоме майно.

Отримали та хочете більше? Маєте і таке право. Окрім гарантованих державою двох гектарів, можете отримати ще кілька різних ділянок. Зокрема, для будівництва, під дачу, гараж чи для фермерської діяльності.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко висловив припущення, що після відкриття ринку сільськогосподарських земель вартість одного гектара складе близько двох тисяч доларів.