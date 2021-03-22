На Житомирщині автівка влетіла у вантажівку: троє загиблих (фото відео)

У травмованого чоловіка за результатами медичного обстеження зафіксовано стан алкогольного сп’яніння

На Житомирщині поліція розслідує дорожньо-транспортна пригоду із трьома загиблими. Подія сталась уночі 22 березня в Коростишеві.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Passat, 20-річний місцевий житель, рухаючись по вулиці Київській на значній швидкості, намагався здійснити випередження попутного автомобіля Chevrolet Aveo по правій смузі руху.

Після бокового зіткнення із ним некерований Volkswagen винесло до відбійника, де легковик влетів під автопоїзд DAF із напівпричепом.

Водій Volkswagen та двоє його пасажирів, 21-річний чоловік та 16-річна дівчина, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Третього, 21-річного пасажира цієї ж автівки, з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

«У травмованого чоловіка за результатами медичного обстеження зафіксовано стан алкогольного сп’яніння в 1,99 проміле. Визначення стану, у якому перебували загиблі водій і пасажири Volkswagen, наразі триває», – розповів начальник ГУНП у Житомирській області Юрій Олійник.

Усі обставини та причини, які призвели до трагічної ДТП, поліцейські встановлюють у межах розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України кримінального провадження.

Нагадаємо, внаслідок перекидання кришки каналізаційного люка у Львові загинув одинадцятирічний хлопчик. ДТП сталася близько 21 березня поблизу авторинку на вулиці Зеленій.

Серйозна масштабна автопригода із перекиданням сталася перед селищем Мирне у бік Борисполя за участю одразу трьох авто: два легкових і один вантажний.