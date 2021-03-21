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    Серйозна аварія на Київщині: зіштовхнулися два легкових та вантажне авто (фото, відео)

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    На місці пригоди - Серйозна аварія на Київщині: зіштовхнулися два легкових та вантажне авто (фото, відео)
    На місці пригоди

    В дорожній пригоді під Борисполем є потерпілі

    Серйозна масштабна автопригода із перекиданням сталася перед селищем Мирне у бік Борисполя за участю одразу трьох авто: два легкових і один вантажний.

    Як видно на відео, внаслідок аварії один автомобіль переинувся.

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    Серйозна аварія на Київщині: зіштовхнулися два легкових та вантажне авто (фото, відео)
    Серйозна аварія на Київщині: зіштовхнулися два легкових та вантажне авто (фото, відео)
    Серйозна аварія на Київщині: зіштовхнулися два легкових та вантажне авто (фото, відео)
    Серйозна аварія на Київщині: зіштовхнулися два легкових та вантажне авто (фото, відео)

    За даними сайту dtp.kiev.ua, унаслідок аварії є потерпілі потерпілі.

    Інформація про причини ДТП уточнюється правоохоронцями.

    Раніше стало відомо, що у Києві водій «під кайфом» протаранив маршрутку і намагався втекти.

    Теги: ДТП Київщина автомобіль аварія
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