Серйозна аварія на Київщині: зіштовхнулися два легкових та вантажне авто (фото, відео)
На місці пригоди
В дорожній пригоді під Борисполем є потерпілі
Серйозна масштабна автопригода із перекиданням сталася перед селищем Мирне у бік Борисполя за участю одразу трьох авто: два легкових і один вантажний.
Як видно на відео, внаслідок аварії один автомобіль переинувся.
За даними сайту dtp.kiev.ua, унаслідок аварії є потерпілі потерпілі.
Інформація про причини ДТП уточнюється правоохоронцями.
Раніше стало відомо, що у Києві водій «під кайфом» протаранив маршрутку і намагався втекти.