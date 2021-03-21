Серйозна аварія на Київщині: зіштовхнулися два легкових та вантажне авто (фото, відео)

В дорожній пригоді під Борисполем є потерпілі

Серйозна масштабна автопригода із перекиданням сталася перед селищем Мирне у бік Борисполя за участю одразу трьох авто: два легкових і один вантажний.

Як видно на відео, внаслідок аварії один автомобіль переинувся.

За даними сайту dtp.kiev.ua, унаслідок аварії є потерпілі потерпілі.

Інформація про причини ДТП уточнюється правоохоронцями.

Раніше стало відомо, що у Києві водій «під кайфом» протаранив маршрутку і намагався втекти.