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    На Одеському нафтопереробному заводі пролунав вибух

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    У поліції підтверджують: рвонула трансформаторна підстанція на території НПЗ, після чого загорілася суха трава поруч - На Одеському нафтопереробному заводі пролунав вибух
    У поліції підтверджують: рвонула трансформаторна підстанція на території НПЗ, після чого загорілася суха трава поруч

    У поліції розповіли, що після вибуху загорілася трава поруч з підстанцією

    Жителі одеського мікрорайону Шкодова Гора повідомляють про сильний вибух на території нафтопереробного заводу.

    За їх словами, рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.

    Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

    Журналісти також зауважили, що в районі інциденту стоїть гар та дим.

    Трохи згодом у поліції виданню підтвердили, що вибухнула трансформаторна підстанція на території НПЗ, після чого загорілася суха трава поруч. Інформації про жертви та постраждалих поки немає.

    Пожежники не виключають, що в результаті події можуть бути загиблі.

    Тим часом місцеві мешканці підозрюють, що вибух міг статися з вини мисливців за металом, які регулярно навідуються на завод, аби вирізати кабель.

    вибух Одеса ОПЗ електроенергія завод
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