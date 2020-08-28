На Одеському нафтопереробному заводі пролунав вибух
У поліції розповіли, що після вибуху загорілася трава поруч з підстанцією
Жителі одеського мікрорайону Шкодова Гора повідомляють про сильний вибух на території нафтопереробного заводу.
За їх словами, рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.
Про це повідомляє місцеве видання «Думская».
Журналісти також зауважили, що в районі інциденту стоїть гар та дим.
Трохи згодом у поліції виданню підтвердили, що вибухнула трансформаторна підстанція на території НПЗ, після чого загорілася суха трава поруч. Інформації про жертви та постраждалих поки немає.
Пожежники не виключають, що в результаті події можуть бути загиблі.
Тим часом місцеві мешканці підозрюють, що вибух міг статися з вини мисливців за металом, які регулярно навідуються на завод, аби вирізати кабель.