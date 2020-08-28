На Одеському нафтопереробному заводі пролунав вибух



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У поліції підтверджують: рвонула трансформаторна підстанція на території НПЗ, після чого загорілася суха трава поруч

У поліції розповіли, що після вибуху загорілася трава поруч з підстанцією

Жителі одеського мікрорайону Шкодова Гора повідомляють про сильний вибух на території нафтопереробного заводу.

За їх словами, рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.

Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

Журналісти також зауважили, що в районі інциденту стоїть гар та дим.

Трохи згодом у поліції виданню підтвердили, що вибухнула трансформаторна підстанція на території НПЗ, після чого загорілася суха трава поруч. Інформації про жертви та постраждалих поки немає.

Пожежники не виключають, що в результаті події можуть бути загиблі.

Тим часом місцеві мешканці підозрюють, що вибух міг статися з вини мисливців за металом, які регулярно навідуються на завод, аби вирізати кабель.