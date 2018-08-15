На Житомирщині у ДТП загинули двоє людей, водій фури втік



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Відділ комунікації поліції Житомирської області

Поліція розшукує водія вантажівки

На Житомирщині водій вантажівки спровокував смертельну ДТП і зник з місця аварії.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

ДТП сталася близько 6 години ранку в середу, 15 серпня, поблизу с. Ставище Брусилівського району на 70 км автодороги Київ-Чоп.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля Volvo (турецька реєстрація номерних знаків) виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2110.

У результаті водій легковика, житель Києва, 1990 р. н., та його пасажир, житель Чернігівщини, 1987 р. н., від отриманих травм загинули.

«Водій вантажівки з місця вчинення ДТП втік. З’ясовано, що це громадянин Туреччини, 1967 р. н.», - заявили в поліції.

Вантажівка внаслідок ДТП загорілася.

Попередня кваліфікація події – ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські звернулися до громадян по допомогу у розшуку винуватця ДТП. «Особа, зображена на фотознімку нижче, може звертатися до медичних закладів або пересуватися убік кордону. Якщо ви помітили схожого за прикметами чоловіка чи володієте інформацією про його можливе місцезнаходження, повідомте про це за номером «102» або зверніться до найближчого відділення поліції», - заявили правоохоронці.

Нагадаємо, 20 липня на дорозі Київ-Чоп на території Житомирщини маршрутка з пасажирами в’їхала у вантажівку. Внаслідок ДТП 10 людей загинули, ще 10 із отриманими травмами різного ступеню тяжкості були доставлені до медичних закладів.