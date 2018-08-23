Рабінович складає на пенсію в Ізраїлі? НАБУ «нарило» нові факти фінансових оборудок нардепа



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Народний депутат від Опозиційного блоку Вадим Рабінович

Політик проходить у кримінальному провадженні щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації

Національне антикорупційне бюро виявило невідповідності у щорічних електронних деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки народного депутата від Опозиційного блоку Вадима Рабіновича, що можуть вказувати на його незаконне збагачення.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Солом'янського районного суду Києва від 13 серпня.

Так детективи НАБУ з’ясували, що Рабінович не задекларував право користування та видатки, пов'язані з орендою будинку та земельної ділянки, в якому нардеп проживав зі своєю дружиною впродовж 2015-2016 років; вніс завідомо недостовірні відомості в е-декларацію за 2017 рік щодо оренди будинку (ймовірно, мається на увазі житловий будинок площею 495 кв. м у Козині, що під Києвом, власником якого є Любов Попова - «Главком»); не задекларував видатки щодо сплачених в Ізраїлі страхових внесків у фонди пенсійного страхування і не вніс до е-декларації відомостей щодо своєї заборгованості за кредитом перед банком Bank Hapoalim BM the Yarkon (Ізраїль) та відомості про володіння акціями/корпоративними правами зареєстрованої в Ізраїлі компанії Dor Phoebus Ltd (ідентифікаційний номер HCP 51-241460-1).

Крім того, не задекларовано право власності дружини Ірини Рабінович на земельну ділянку загальною площею 4,7512 га, розташовану в Іванківській сільській раді Київської області.

Крім цього, 29 травня до Національного антикорупційного бюро України надійшли копії рішень Національного агентства від 20.04.2018 № 798 та від 20.04.2018 № 801 про результати здійснення повної перевірки декларації за 2015 рік Вадима Рабіновича. За результатами перевірки затверджено висновок НАЗК щодо виявлення у ній ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

З цього приводу Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання НАБУ і надав тимчасовий доступ до телефонних дзвінків довірених осіб нардепа Рабіновича за 2015-2017 роки.

Як повідомляв «Главком», 26 квітня нардеп Вадим Рабінович задекларував позику на суму 13 млн грн. Кошти політик одержав від своєї дружини Ірини Рабінович.

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