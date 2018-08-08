«За життя» у борг. Партія Рабіновича-Мураєва-Медведчука живе за тисячу доларів у місяць?

Гучний політичний проект мультимільйонерів у фінансовому звіті декларує «копійки»

Партія «За життя», головними обличчями якої є депутати Рабінович та Мураєв, з початку 2018 року фінансувалась… коштом помічника нардепа від БПП. Саме у цьому переконує фінансовий звіт за перший квартал 2018 року, поданий політичною силою до НАЗК.

Нагадаємо, віртуальний проект «За життя» в останні роки отримує суттєву медійну підтримку і за результатами останніх соціологічних опитувань проходить до парламенту. Окрім Вадима Рабіновича та Євгена Мураєва, обраних у діючий парламент від Опозиційного блоку, партію тепер представляють Нестор Шуфрич та Віктор Медведчук. Маючи у своєму складі політиків-мультимільйонерів, політична сила переконує, що з початку року отримала усього 79 тис. гривень пожертв. За нинішнім курсом – це приблизно три тисячі доларів. І практично всі ці гроші переказав громадянин Віталій Голець, який нині працює помічником народного депутата Блоку Петра Порошенка.

Скромні пожертви вимагають і скромних витрат. У партії Рабіновича-Мураєва це розуміють, тому у звіті за перший квартал стверджують, що політсила за цей період витратила всього лише 119 тис. грн. А ще 71 тис. заборгувала декільком компаніям за отримані послуги.

Нагадаємо, минулого року партія отримала півмільйона гривень пожертв. З них на рекламу на телеканалі NewsОne, власником якого себе називає нардеп Євген Мураєв, пішло близько 380 тис. грн. Проте «За життя» була помічена також і на активному розміщенні зовнішньої реклами, яку не декларувала у звіті. Минулого літа у містах України пройшла активна бордова кампанія партії «За життя» під виглядом реклами телепередачі, яку Рабінович вів на NewsОne. У звітах партії фігурували лише 66 тис. гривень, використаних на зовнішню рекламу, яких вистачило б хіба що на кілька рекламних щитів. Жодного разу у фінзвіті партії не згадувалися платежі телеканалу «112», де Вадим Рабінович теж має власну передачу «Хто кому Рабінович».

Минулоріч, як писав «Главком», політсилу підтримували своїми внесками Вадим Рабінович та ще троє його однопартійців. Тоді як левова частина коштів, надійшла теж від однієї людини – керівника Луганської регіональної організації «За життя» Ростислава Дубового. За даними ЗМІ, цей діяч у минулому мав сумнівну репутацію: отримав три судимості. Проте одразу після Революції гідності всі три справи були закриті. Журналісти стверджують, що невипадково. Дахом для фінансиста молодої партії став могутній Ігор Борисович Керімов, він же кримінальний авторитет «Татарин». Після такого розголосу Ростислав Дубовий зник зі списків головних донорів «За життя».

Мітинг прихильників партії «За життя»

Хто він, новий донор «За життя»?

Натомість у 2018-му у фінзвіті з’явився інший щедрий партієць – Віталій Голець, помічник нардепа від БПП Олександра Дмитренка. Голець тепер є головою чернігівської регіональної організації партії «За життя». Вершиною кар’єри нового соратника Рабіновича у минулому стала посада секретаря Чернігівської міської ради.

Починаючи з 2006 року, Голець шість разів балотувався, зокрема у Чернігівську міську та обласну ради, а також у Верховну Раду. За цей час політик встиг змінити кілька політичних сил. Він перебував і у лавах Соціалістичної партії, і у партії «Громадянська солідарність», а також у Блоці Петра Порошенка.

Згідно з декларацією політика, він володіє двома квартирами у Чернігові, його батьки – кількома великими земельними ділянками. Дружина партійця має у власності Jeep Сompass 2012 року вартістю у 257 тис. гривень та фірму «Комрентсервіс», яка займається орендою нерухомості. Сам же Віталій Голець у 2016 році отримав біля 100 тис. грн зарплати.

Віталій Голець є помічником народного депутата від БПП Олександра Дмитренка. У такому поєднанні обов’язків соратник Рабіновича не бачить жодних протиріч

Відповідно до звіту, новий спонсор партії Рабіновича зробив кілька внесків на загальну суму 76 тис. грн. Ще 3 тисячі переказала громадянка Галина Смілянська. Вона – голова Центральної контрольно-ревізійної комісії політсили. Усі платежі проведені в останні дні березня. Тобто донори дуже поспішали встигнути до завершення кварталу, адже в іншому разі партія у звіті мала б визнати відсутність будь-яких пожертв.

Голова чернігівського регіонального осередку партії пояснює все так: йому начебто не вдалося перерахувати кошти на рахунки партії з першого разу – через помилку у заповненні документів гроші були повернені. «У призначенні платежу я вказав неправильний код, відбулась помилка, тому кошти повернулись на мої рахунки. Не переживайте. Помилку виправили, і гроші партія отримала», - прокоментував ситуацію «Главкому» Віталій Голець. Чернігівський осередок партії, за словами Гольця, він очолює близько півтора року, і йому близька програма політичної сили, у лавах якої тепер є одіозний Віктор Медведчук. «Побудова справедливого соціального суспільства, відродження економіки, забезпечення миру – це те, що потрібно було робити ще учора», - вважає чернігівський політик.

Як вже зазначалось, разом з членством у партії Рабіновича, Віталій Голець є помічником народного депутата від БПП Олександра Дмитренка. У такому поєднанні обов’язків соратник Рабіновича не бачить жодних протиріч, бо, за його словами, на посаді помічника нардепа він виконує технічну роботу, не торкаючись ідеологічних питань.

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Нині на балансі партії «За життя» немає жодного рухомого майна. Зникла і «легендарна» вантажівка «Урал». Минулоріч нардеп Нестор Шуфрич дуже хвалив цей автомобіль 1988 року випуску. Її у користування парті надав ще один соратник Рабіновича Андрій Альошин. «Чудова машина! Це просто концерт на колесах. Цей «Урал» вже обладнаний під агітаційну роботу. Він буде надихати людей», - переконував Шуфрич. Нардеп також додав, що на вантажівці будуть перевозити різний необхідний реквізит для мітингів.

Як і раніше, приміщення, за адресою якого зареєстрована «За життя», політичній силі надає один із очільників партії Віктор Головко, який також є помічником нардепа Вадима Рабіновича. Будівля за адресою Москворецька, 13 розміщується у приватному секторі, що поруч із Кільцевою дорогою.

Київський обласний та міський осередки розміщуються за адресою Мечникова, 14/1. Власник цього приміщення – Асоціація «Українсько-Ізраїльська торгова палата», кінцевим бенефіціаром якої є сам Рабінович.

Підтримку веб-сайту партії здійснює власним коштом син Віктора Головка В’ячеслав. Цю послугу оцінили у 9 тис. гривень.

Кому винна партія Рабіновича

Загалом партія «За життя» витрачає більше, ніж отримує. Відповідно до звіту, на оплату витрат та послуг у першому кварталі цього року пішло 116 тис. грн. Партія витрачалась на електрозв’язок, оренду сервера, інтернет, комп’ютерні програми, розміщення зовнішньої реклами. Особливо привертає увагу платіж у 46 тис. гривень на значки партії «За життя».

Політсила також зазначає, що заборгувала 71 тис. грн. Зокрема, партія винна 22 тис. грн за юридичні послуги адвокатській компанії «Золота Середина». Ще понад 40 тис. «За життя» заборгувала приватній фірмі «САС» за зовнішню рекламу у місті Харків.

Варто зазначити, що на початку 2018 року партія не оплачувала, як і раніше, масовану присутність своїх представників на телеканалах NewsОne та «112».

Юлія Тунік, «Главком»