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    Нардеп Рабінович позичив у дружини 13 млн грн

    Політик вніс відповідні зміни до електронної декларації
    Народний депутат України від Опозиційного блоку Вадим Рабінович задекларував позику на суму 13 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в його майновому стані, які з’явилися 26 квітня в Єдиному державному реєстрі декларацій. Кошти політик одержав від своєї дружини Ірини Рабінович. За даними е-декларації
    • Сьогодні, 09:00
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    <span>Вадим Рабінович з родиною</span>
    Вадим Рабінович з родиною

    Політик вніс відповідні зміни до електронної декларації

    Народний депутат України від Опозиційного блоку Вадим Рабінович задекларував позику на суму 13 млн грн.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в його майновому стані, які з’явилися 26 квітня в Єдиному державному реєстрі декларацій.

    Кошти політик одержав від своєї дружини Ірини Рабінович.

    За даними е-декларації політика за 2017 рік, його дружина Ірина зберігає готівкою 19,5 млн грн і $100 тис.

    Крім цього, вона задекларувала 22,5 млн грн гарантійного платежу за договором купівлі-продажу земельної ділянки від російського бізнесмена Павла Фукса.

    Як повідомляли ЗМІ, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство по запобіганню корупції та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно розслідують 4 кримінальні провадження щодо незаконного збагачення народного депутата України Вадима Рабіновича.

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    ЗМІ гроші жінка
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