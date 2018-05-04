Нардеп Рабінович позичив у дружини 13 млн грн

Політик вніс відповідні зміни до електронної декларації

Народний депутат України від Опозиційного блоку Вадим Рабінович задекларував позику на суму 13 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в його майновому стані, які з’явилися 26 квітня в Єдиному державному реєстрі декларацій. Кошти політик одержав від своєї дружини Ірини Рабінович. За даними е-декларації



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Вадим Рабінович з родиною

Політик вніс відповідні зміни до електронної декларації

Народний депутат України від Опозиційного блоку Вадим Рабінович задекларував позику на суму 13 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в його майновому стані, які з’явилися 26 квітня в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Кошти політик одержав від своєї дружини Ірини Рабінович.

За даними е-декларації політика за 2017 рік, його дружина Ірина зберігає готівкою 19,5 млн грн і $100 тис.

Крім цього, вона задекларувала 22,5 млн грн гарантійного платежу за договором купівлі-продажу земельної ділянки від російського бізнесмена Павла Фукса.

Як повідомляли ЗМІ, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство по запобіганню корупції та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно розслідують 4 кримінальні провадження щодо незаконного збагачення народного депутата України Вадима Рабіновича.