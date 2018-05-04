Нардеп Рабінович позичив у дружини 13 млн грн
- Сьогодні, 09:00
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Політик вніс відповідні зміни до електронної декларації
Народний депутат України від Опозиційного блоку Вадим Рабінович задекларував позику на суму 13 млн грн.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в його майновому стані, які з’явилися 26 квітня в Єдиному державному реєстрі декларацій.
Кошти політик одержав від своєї дружини Ірини Рабінович.
За даними е-декларації політика за 2017 рік, його дружина Ірина зберігає готівкою 19,5 млн грн і $100 тис.
Крім цього, вона задекларувала 22,5 млн грн гарантійного платежу за договором купівлі-продажу земельної ділянки від російського бізнесмена Павла Фукса.
Як повідомляли ЗМІ, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство по запобіганню корупції та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно розслідують 4 кримінальні провадження щодо незаконного збагачення народного депутата України Вадима Рабіновича.Читайте також: Фінзвіт «За життя»: Рабінович змовчав про гроші, витрачені на рекламу на білбордах