НАБУ не змогло встановити місцеперебування Гладковського - ЗМІ



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Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський

Гладковський перебуває за кордоном

Національне антикорупційне бюро не змогло встановити місцеперебування колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олега Гладковського.

Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Не змогли встановити, де він перебуває», - сказало джерело. За його словами, Гладковський перебуває за кордоном. Його поки не допитали, хоча викликали на допит 19 липня.

За даними «Страна.uа», колишній перший заступник секретаря РНБО зараз відпочиває на курорті в Іспанії.

Так, у розпорядженні видання опинилися фотографії і відео, як Гладковський разом з дівчиною прогулюється набережною Сан-Поль у містечку Сагаро. Відомо, що це елітне курортне селище, розташоване практично в самому серці узбережжя Коста-Брава.

«Для відпочинку тут можна орендувати віллу на узбережжі або зняти номер у готелі. Наприклад, у серпні класичний двомісний номер у 5-зірковому готелі Hostal de la Gavina коштуватиме 13 898 на добу», - пише видання.

Повідомляється, що разом із Гладковским відпочиває дівчина на ім`я Ілона, з якою, як пишуть ЗМІ, він перебуває у близьких стосунках вже близько п'яти років.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський заявляв, що має намір добитися притягнення до кримінальної відповідальності Гладковського за підозрою в розкраданні у Збройних силах в разі перемоги на виборах президента.

7 березня Національне антикорупційне бюро провело обшуки у Гладковського і його сина Ігоря.