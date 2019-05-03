НАБУ проводить обшуки у Державній фіскальній службі Львівської області



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Детективи НАБУ

Слідча дія здійснюється в межах розслідування фактів незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а також незаконного виведення коштів

Детективи НАБУ спільно зі слідчими Держбюро розслудівань під процесуальним керівництвом прокурорів ГПУ проводять обшуки за місцем роботи окремих службових осіб Державної фіскальної служби (ДФС) у Львівській області, а також у низці компаній.

Про це у п’ятницю ввечері повідомили у прес-службі НАБУ.

«Слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування фактів незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а також незаконного виведення, за винагороду, безготівкових коштів із реального сектору економіки в готівку. Попередня правова кваліфікація - ст.ст. 205 ч.2, 364 ч.2 Кримінального кодексу України», - повідомили у НАБУ.

До слова, детективи Національного антикорупційного бюро України завершили розслідування фактів завдання 68,72 млн грн збитків ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм».