НАБУ завершило розслідування у справі щодо 69 млн грн збитків «Укртелефільму»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За версією слідства, колишній керівник «Укртелефільму» у змові з приватними особами відчужив на користь приватної компанії майнові права на 67 об’єктів нерухомості

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили розслідування фактів завдання 68,72 млн грн збитків ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм».

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

26 квітня 2019 року трьом підозрюваним — екс-генеральному директору, його пособнику-організатору схеми, директору комерційної компанії та їхнім захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

За версією слідства, колишній керівник «Укртелефільму» у змові з приватними особами відчужив на користь приватної компанії майнові права на 67 об’єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця) у Києві. Дії вчинено з численними порушеннями процедури відчуження державного майна, зокрема, без погодження їх із органом управління — Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. В результаті державі в особі ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» завдано збитків на суму 68,72 млн грн.

6 лютого 2019 року екс-генеральному директору «Укртелефільму» повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та використанні підроблених документів (ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України). Також про підозру повідомлено ще двом його співучасникам: організатору схеми — у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.209 КК України, директору комерційного товариства (ТОВ) — у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.209 КК України.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із лютого 2018 року.

В листопаді 2018 року Господарський суд м. Києва визнав договір купівлі-продажу зазначених майнових прав із усіма додатковими угодами, змінами та доповненнями до нього, недійсним із моменту укладання.