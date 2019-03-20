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    Думки вголос

    Українські олігархи вирішили зробити ставку на кандидата Зе

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Ігор Коломойський - Українські олігархи вирішили зробити ставку на кандидата Зе
    Ігор Коломойський

    Олігархів можна звинуватити у чому завгодно, але не в дурості

    Мовою оригіналу

    Олигархи против Порошенко? Немного не так…

    Олиграхи против МВФ. Против верховенство права. Против равных правил игры.

    Журналисты пишут, что великолепная тройка Коломойский-Фирташ-Левочкин решили пойти войной против Порошенко. Сейчас уже в открытую. И ставка – выборы президента. Их цель – победа понятно какого кандидата. Которого всегда любили на 1+1, а теперь стали любить на Интере.

    Чем опасна победа человека олигархов?

    Сегодня формально Коломойский, Фирташ и Левочкин объединились против Порошенко. Казалось бы, это их проблемы. Пусть дерутся. Простых украинцев это вроде бы не касается. Но ведь дело в другом. Они борятся не с Порошенко.

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    У них, на самом деле, нет проблем с Порошенко. Потому что не Порошенко их проблема. И не его мифическая жадность. Их проблема в МВФ. И давлении кредиторов, которые раз за разом убирают их от кормушки. И объединение Фирташа и Коломойского – это профсоюз пострадавших. Потому что благодаря давлению МВФ и условного Запада удалось с одной стороны национализировать Приватбанк и закрыть огромную дыру в банковской сфере, а с другой – провести реформу в энергетическом секторе. Где ушла разница в ценах, а значит ушли заработки той группы, которая паразитировала на них и зарабатывала миллиарды долларов ежегодно. Именно это объединяет Коломойского и Фирташа.

    И именно давление кредиторов сейчас опасно для них. Потому что именно МВФ и их союзники в Украине настаивают на том, что Коломойский и Ко должны заплатить за дыру в Привате. И компенсировать потери налогоплательщикам. И именно условный Запад настаивает на продолжении реформы газового рынка, которая должна убрать монополию газсбытов и облгазов. И закрыть еще одну коррупционную лавочку. Не даром украинские власти недавно получили письмо от американских парламентариев на эту тему. Да, реформы под давление кредиторов движутся долго. И мучительно больно. Но они движутся. И угрожают финансовому здоровью олигархов.

    В конце концов, именно в США сейчас открыты уголовные дела против Фирташа и Коломойского. Именно поэтому Фирташ под угрозой экстрадиции в США, а Коломойский вынужден прятаться в Израиле. И пока Украина в программе с МВФ, пока Украина зависит от поддержки Запада, вернуться сюда они не могут.

    Ключевая цифра последних лет. Отношение состояния людей в списке Форбс к ВВП Украины. Которое в 2018 году составило 11%, а в 2013 году – 18%. Вот за что идет борьба. Вот те настоящие проценты, которые волнуют олигархов. И заставляют их финансировать крики о «геноциде украинцев». И крики о долговой петле. Петле долга, который на самом деле уменьшается. Ведь еще одни цифры, еще одно отношение, демонстрирует похожую динамику с цифрами падения влияния олиграхов. Отношение гос долга к ВВП по итогам 2016 года было 80%. По итогам 2018 года – 62%. Казалось бы, неужели в этих цифрах есть связь…

    Теоретически, Фирташ и Порошенко или Фирташ и Коломойский всегда могут договориться. Но Коломойский никогда не договорится с МВФ. И Фирташ тоже. Последним кто так пытался порешать, были Арбузов и Ко, предлагавшие МВФ в свое время откат от транша. Но там другие правила. И договорится они не могут. И убрав Порошенко олигархи не смогут решить свои проблемы. Их они решат только в том случае, если Украина «пошлет» МВФ и условный Запад. Да, для экономики страны это будет плохо. Но для их личной экономики это будет хорошо. И риски сейчас, риски победы взгляда Коломойского-Фирташа именно в этом. В том, что победит ставка на «суверенную демократию», бедную но гордую. Именно в этом совпадают интересы Фирташа и Коломойского.

    Да, кандидат олигархов может говорить, что не будет посылать МВФ. Но суть в том, что сами олигархи кровно заинтересованы в том, чтобы МВФ был послан. И Запад был послан. И вернулась банковская сфера, где можно строить пирамиды, вернулось привычное возвращение НДС с откатом (а не вот это ваше бездушное автоматическое возмещение), вернулась возможность зарабатывать на разнице в ценах на газ. А это уже точно противоречит интересам простых украинцев. И если интересы олигархов в этом, то почему же они ставят на кандидата Зе? Не потому ли что верят, что при нем их интересы будут удовлетворены? А если нет, то зачем они тратят деньги и ресурсы? Ведь их можно обвинить в чем угодно, но не в глупости. И не в желании терять деньги. Ведь они и так потеряли много.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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