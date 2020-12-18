НАБУ вручило Татарову підозру

Слідство вважає, що Татаров може бути причетний до надання хабара у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України

Детективи Національного антикорупційного бюро України 18 грудня під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»). Про це йдеться на сайті НАБУ.

«Про підозру повідомлено в порядку ст.278 КПК України», ─ йдеться у повідомленні.

Слідство вважає, що вказана особа, у минулому — топпосадовець державної компанії «УкрБуд» — може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

Зазначається, що заступник голови Офісу президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину.

Також НАБУ інформує, що у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (ч.3 ст.369 КК України).

Застереження, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше Татаров прокоментував наміри НАБУ вручити йому підозру.

18 грудня, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.

11 грудня директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю Suspilne підтвердив, що заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову було підписана підозра, але її не вручили через те, що генпрокурор Ірина Венедиктова змінила всіх прокурорів у справі.

У свою чергу Татаров заявив, що подасть позов проти Ситника про захист честі, гідності та ділової репутації.

Олег Татаров був призначений на посаду заступника голови Офісу президента указом президента від 5 серпня 2020 року. З 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану.

Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського.

Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.