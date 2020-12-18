Детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова – журналіст

Олег Татаров був призначений заступником голови Офісу президента у серпні 2020 року

Керівник САП підписав підозру заступнику голови Офісу президента

Виконувач обов’язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Про це повідомив журналіст Бутусов.

«Детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова», - повідомив журналіст.

Зазначимо, що 11 грудня директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю Suspilne підтвердив, що заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову було підписана підозра, але її не вручили через те, що генпрокурор Ірина Венедиктова змінила всіх прокурорів у справі.

У свою чергу Татаров заявив, що подасть позов проти Ситника про захист честі, гідності та ділової репутації.

Олег Татаров був призначений на посаду заступника голови Офісу президента указом президента від 5 серпня 2020 року. З 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану.

Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського.

Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.