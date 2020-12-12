Активісти принесли під офіс президента труну (фото)

Акція «Похорон правосуддя» відбулася на підтримку Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко

З приводу річниці затримання фігурантів «справи Шеремета» сьогодні під офісом президента пройшла акція «Похорон справедливості», учасники якої вимагали звільнити з-під варти підозрюваного Андрія Антоненка, припинити переслідування інших фігурантів справи – Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Як передаєкореспондент Уніан, символічна «траурна процесія» пройшла від перехрестя вулиць Інститутської та Банкової до Офісу президента. Попереду ходи йшла дівчина із зав’язаними чорною пов’язкою очима. В одній руці вона тримала терези Феміди, а в іншій – «чорну» рамку з фото Конституції України. Учасники акції також несли похоронні вінки і труну з написом: «Весна пройшла, але їх не садять».

Під час процесії лунала траурна музика. Перед будинком офісу учасників акції зустріла велика кількість поліцейських зі службовими собаками. Правоохоронці дозволили учасникам акції пронести труну ближче до будівлі Офісу президента. Наразі ситуація спокійна, конфліктних ситуацій нема. Кількість учасників заходу становить близько 200 осіб, вони налаштовані йти далі до будинку Міністерства внутрішніх справ та Генпрокуратури.

Як заявив співорганізатор акції Євген Карась, влада у справі про вбивство Шеремета хоче притягти до відповідальності випадкових людей. «Якщо суспільство не буде чинити опір подібному свавіллю правоохоронної та судової системи, завтра будь-який «висяк» у резонансній кримінальній справі можуть приписати будь-якому з людей і повісити таким чином на таку людину злочин», – сказав він.

«За прямою вказівкою Офісу Президента України відбуваються політичні репресії. Системно переслідуються люди з патріотичною позицією, активісти та волонтери, представники патріотичних та націоналістичних організацій. Відповідальним за "роботу" правоохоронних органів є Олег Татаров, який особисто виступав проти Революції Гідності та захищав причетних до кривавої боротьби проти її учасників», – зазначається на сайті акції.