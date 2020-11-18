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    ВАКС закрив ще одну справу проти Труханова

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    <span>Рішення стосовно Труханова ВАКС ухвалив після скасування Конституційним судом е-декларування&nbsp;</span> - ВАКС закрив ще одну справу проти Труханова
    Рішення стосовно Труханова ВАКС ухвалив після скасування Конституційним судом е-декларування 
    Фото: Думская

    Мера Одеси підозрювали в недекларування майна колишньої дружини на 50 млн гривень за 2015-2016 роки

    У середу, 18 листопада, Вищий антикорупційний суд закрив кримінальну справу щодо недостовірного декларування у 2015-2016 роках міським головою Одеси Геннадієм Трухановим. Про це повідомляє Укрінформ.

    «ВАКС задовольнив наше клопотання і закрив справу через рішення Конституційного суду, бо як можна розглядати кримінальне провадження, якщо стаття неконституційна?», – сказав агенції адвокат мера Одеси Олександр Лисак.

    Справа стосувалася недостовірного декларування Трухановим майна його екс-дружини Тетяни Колтунової у розмірі 50 млн гривень. Також меру Одеси постановили повернути iPhone, який був вилучений у 2017 році.

    17 листопада міськтервиборчком Одеси офіційно оголосив Труханова переможцем другого туру виборів мера Одеси. 

    Раніше ВАКС закрив кримінальне провадження за обвинуваченням Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2017-й рік.

    3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля.

    Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування 28 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

    Теги: Одеса Конституційний суд Геннадій Труханов Вищий антикорупційний суд
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