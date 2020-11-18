ВАКС закрив ще одну справу проти Труханова
Мера Одеси підозрювали в недекларування майна колишньої дружини на 50 млн гривень за 2015-2016 роки
«ВАКС задовольнив наше клопотання і закрив справу через рішення Конституційного суду, бо як можна розглядати кримінальне провадження, якщо стаття неконституційна?», – сказав агенції адвокат мера Одеси Олександр Лисак.
Справа стосувалася недостовірного декларування Трухановим майна його екс-дружини Тетяни Колтунової у розмірі 50 млн гривень. Також меру Одеси постановили повернути iPhone, який був вилучений у 2017 році.
17 листопада міськтервиборчком Одеси офіційно оголосив Труханова переможцем другого туру виборів мера Одеси.
Раніше ВАКС закрив кримінальне провадження за обвинуваченням Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2017-й рік.
3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля.
Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування 28 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.