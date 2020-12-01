Скандальне рішення КС України: САП закрила понад 100 справ про недостовірне декларування

САП виступає за якнайшвидше відновлення відповідальності за брехню в деклараціях

Станом на 1 грудня закрито понад 100 кримінальних справ, порушених через брехню в е-деклараціях. Про це розповів виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«Станом на сьогодні вже закрито 103 справи, залишилося буквально 4 справи. Вони не закриті з об’єктивних причин: по двом триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, ми зможемо закрити епізоди по ст.366-1 КК України, коли сторони ознайомляться. Ще по одній справі немає матеріалів, бо визначена підслідність, а документи не передали. А ще по одній справі зупинені строки розслідування, оскільки виконується міжнародне доручення», – зазначив він.

Грищук додав, що найкращій та найоптимальніший варіант у цій ситуації – відновити відповідальність за декларування, щоб зобов’язати топ-чиновників подавати правдиві декларації.

28 жовтня Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

Перед цим, 28 серпня, Конституційний суд оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.