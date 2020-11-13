Ситник про скасування е-декларацій: Якщо не відновимо зараз, доведеться чекати до 2022 року

Артем Ситник: Справи, які розслідувалися за цією статтею, закриваються і фактично втрачені

Артем Ситник назвав рішення скасувати е-декларування частиною великого плану, який почав реалізовуватися ще в лютому 2019 року

Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що якщо Україна до кінця поточного року законодавчо не врегулює питання відповідальності за недостовірне декларування, то ця норма зможе набути чинності лише 2022 року.

Ситник зазначив, що після рішення Конституційного суду про визнання неконституційною кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, справи, які розслідувалися за цією статтею, закриваються і фактично втрачені.

«Якщо ми як держава до 31 грудня не відновимо інститут відповідальності за фіктивне декларування, то навіть якщо буде ухвалено ідеальний закон, що відповідає міжнародним стандартам і не суперечить рішенню Конституційного суду, то можливість імплементації закону з'явиться лише у квітні 2022 року», – цитує Ситника Інтерфакс-Україна.

На його думку, рішення скасувати е-декларування є частиною великого плану, який почав реалізовуватися ще в лютому 2019 року.

«Була ціла низка послідовних рішень: скасування відповідальності за незаконне збагачення, потім було рішення про скасування наших повноважень із подання позовів до суду про визнання угод нечинними, потім було рішення про скасування указу (про призначення Ситника директором НАБУ - Ред.), і ми дійшли до рішення про скасування статті 366-1 КК», – сказав він.

28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною, адже це була одна з головних вимог при його запровадженні.

Президент Володимир Зеленський запропонував законопроект, який передбачає повне оновлення КС. Антикорупційний комітет відмовився розглядати пропозицію президента, назвавши її антиконституційною. Комітет підтримав законопроект спікера Ради Дмитра Разумкова, який пропонує врегулювати кризу без розпуску суду.

3 листопада ВАКС був змушений закрити справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, якого звинувачували в недостовірному декларуванні.

5 листопада ВАКС закрив справу проти мера Одеси Геннадія Труханова щодо брехні у е-декларації.

12 листопада ВАКС закрив справи проти колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Павла Букіна та голови Дружківського міського суду Геннадія Молібога.

Всі ці справи були закриті через рішення Конституційного суду скасувати е-декларування.



