Подарунок Зеленського нікому не дістанеться? Альперін пообіцяв сам прийти в прокуратуру
За словами адвоката Альперіна, його клієнт нічого не знає про розшук
Скандальний бізнесмен Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди» і пообіцяв цінний подарунок за розкриття його місцезнаходження, у середу сам прийде до прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це повідомив адвокат Альперіна Андрій Федур у Facebook.
За словами адвоката, його клієнт нічого не знає про розшук.
«Прочитав у новинах, що НАБУ і САП із сьогоднішнього дня «розшукує» мого клієнта Вадима Альперіна. Правда сам Альперін нічого про це ще не знає. Тому завтра, 27 листопада 2019 року, я і Вадим Альперін будемо у прокурора САП по вул. Ісаакяна-17», - заявив Федур.
Федур також пожартував, що цінний подарунок від президента нікому не дістанеться.
«Розшукувати Альперіна немає ніякої потреби. Ми самі прийдемо до прокурора. І цінного подарунку від президента нікому не дістанеться», - додав Федур.
Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський закликав українців підключитися до затримання Вадима Альперіна, якого підозрюють у корупції на митниці. Тому, хто посприяє «зустрічі контрабандиста з законом», Зеленський пообіцяв «цінний подарунок».
Іще в січні 2018 року Генеральна прокуратура підготувала клопотання про арешт одесита Вадима Альперіна, який пропонував детективу НАБУ хабар у 800 000 доларів.
Потім Альперіну суд зменшив заставу в 150 разів - до 141 тисячі гривень.