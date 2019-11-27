Подарунок Зеленського нікому не дістанеться? Альперін пообіцяв сам прийти в прокуратуру



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Президент України Володимир Зеленський назвав Вадима Альперіна «хрещеним батьком контрабанди»

За словами адвоката Альперіна, його клієнт нічого не знає про розшук

Скандальний бізнесмен Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди» і пообіцяв цінний подарунок за розкриття його місцезнаходження, у середу сам прийде до прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це повідомив адвокат Альперіна Андрій Федур у Facebook.

За словами адвоката, його клієнт нічого не знає про розшук.

«Прочитав у новинах, що НАБУ і САП із сьогоднішнього дня «розшукує» мого клієнта Вадима Альперіна. Правда сам Альперін нічого про це ще не знає. Тому завтра, 27 листопада 2019 року, я і Вадим Альперін будемо у прокурора САП по вул. Ісаакяна-17», - заявив Федур.

Федур також пожартував, що цінний подарунок від президента нікому не дістанеться.

«Розшукувати Альперіна немає ніякої потреби. Ми самі прийдемо до прокурора. І цінного подарунку від президента нікому не дістанеться», - додав Федур.

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський закликав українців підключитися до затримання Вадима Альперіна, якого підозрюють у корупції на митниці. Тому, хто посприяє «зустрічі контрабандиста з законом», Зеленський пообіцяв «цінний подарунок».

Іще в січні 2018 року Генеральна прокуратура підготувала клопотання про арешт одесита Вадима Альперіна, який пропонував детективу НАБУ хабар у 800 000 доларів.

Потім Альперіну суд зменшив заставу в 150 разів - до 141 тисячі гривень.