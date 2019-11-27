  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стало відомо, скільки мільйонів пішло на візити делегацій за кордон за час президенства Зеленського

    • Розсилка
    <p>Зеленський наразі відвідує з офіційним візитом Литовську Республіку</p> - Стало відомо, скільки мільйонів пішло на візити делегацій за кордон за час президенства Зеленського

    Зеленський наразі відвідує з офіційним візитом Литовську Республіку

    В Державному управлінні справами розповіли про витрати, виділені на візити офіційних делегацій за кордон, за пів року

    На візити офіційних делегацій на чолі з президентом Володимиром Зеленським за кордон з дня його інавгурації та по 19 листопада було витрачено понад 18 млн грн.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Державного управління справами.

    «На забезпечення візитів офіційних делегацій на чолі з президентом України за кордон за період з 20 травня по 19 листопада 2019 року Державним управлінням справами здійснено оплату в сумі 18 811,2 тис. гривень», - заявили в ДУС.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський 27 листопада відвідує з офіційним візитом Литовську Республіку.

    Нагадаємо, 26 листопада Зеленський разом із дружиною Оленою прибули до Естонії

    Зеленський і президент Естонії Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

    гроші ДУС політика Володимир Зеленський президент Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ