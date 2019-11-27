Стало відомо, скільки мільйонів пішло на візити делегацій за кордон за час президенства Зеленського



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Зеленський наразі відвідує з офіційним візитом Литовську Республіку

В Державному управлінні справами розповіли про витрати, виділені на візити офіційних делегацій за кордон, за пів року

На візити офіційних делегацій на чолі з президентом Володимиром Зеленським за кордон з дня його інавгурації та по 19 листопада було витрачено понад 18 млн грн.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Державного управління справами.

«На забезпечення візитів офіційних делегацій на чолі з президентом України за кордон за період з 20 травня по 19 листопада 2019 року Державним управлінням справами здійснено оплату в сумі 18 811,2 тис. гривень», - заявили в ДУС.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 27 листопада відвідує з офіційним візитом Литовську Республіку.

Нагадаємо, 26 листопада Зеленський разом із дружиною Оленою прибули до Естонії.

Зеленський і президент Естонії Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.