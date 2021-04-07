Українцям вирішили урізати лікарняні: виплати скоротять, а лікарям загрожують штрафи

В уряді готують нові правила нарахування виплат за лікарняними

Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт, який призведе до значного зниження розміру лікарняних. Повну виплату зможуть отримувати тільки ті, хто має не менше як 20 років робочого стажу.

Крім того, роботодавців хочуть зобов'язати оплачувати перші 10 днів хвороби, а видачу коштів жорстко контролювати. Лікарів, які незаконно оформляють лікарняні, будуть штрафувати. Ці гроші їм доведеться віддавати з власної кишені.

Про те, які зміни і навіщо підготувало міністерство, читайте в матеріалі:

Що буде з лікарняними?

В Україні перші п'ять днів хвороби оплачує роботодавець, а за кожен наступний – Фонд соціального страхування, якому працівники сплачують внески з кожної зарплати. За новими правилами Мінсоцполітики пропонує перші 10 днів оплачувати роботодавцю.

Фактично це призведе до того, що за рахунок соціального страхування будуть оплачувати тільки серйозні захворювання, пояснює колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Який роботодавець буде терпіти співробітника, який 10 днів хворітиме за його рахунок. Збільшення до 10 днів дуже спірне, я б цього не підтримував. Це означає, що лікарняний буде оплачуватися тільки в разі серйозних випадків. А просте ГРВІ буде оплачувати роботодавець», – пояснює політик.

Зменшать і сам розмір лікарняних. Їх жорстко прив'яжуть до стажу:

50% середньої заробітної плати – якщо є до 5 років стажу (зараз до 3 років);

60% середньої заробітної плати – від 5 до 10 років (зараз від 3 до 5 років);

70% середньої заробітної плати – від 10 до 15 років (зараз від 5 до 8 років);

80% середньої заробітної плати – від 15 до 20 років;

100% середньої заробітної плати – від 20 років (зараз від 8 років).

Наприклад, зараз із 8 роками стажу і з білою зарплатою у 8 тис. грн на лікарняному можна отримувати повну зарплату. А за новими правилами – лікарняний рахуватимуть із зарплати в 5,6 тис. грн (70% від 8 тисяч).

Таке нововведення не підтримують профспілки. Як розповів заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін, у багатьох інших країнах брак коштів для соціального страхування компенсують із бюджету, українцям же пропонують навпаки, скоротити розмір виплат. «Така градація дуже дискусійна. Говорити, що 100% платити будуть за умови стажу від 20 років, це дуже дискусійно», – каже Шубін.

Ексвіцепрем'єр Павло Розенко нагадує: розмір лікарняних не знижували навіть у період одного з найскладніших періодів в історії України – в 2014-2015 роках. «Була катастрофічна ситуація, війна, тоді пішли процеси з девальвацією, втратили 20% економіки, але ми вирішували це питання і не допускали значних затримок із виплатами лікарняних листів і передали реформовані соцстрахи», – говорить він.

Фонд хочуть повністю підпорядкувати державі

Фонд соціального страхування керується трьома сторонами: державою, профспілками і роботодавцями. Кожен має свого члена правління. В новому законопроєкті Мінсоц пропонує підпорядкувати фонд повністю державі, а правління стане дорадчим органом. Вони зможуть рекомендувати, але ухвалювати рішення не будуть.

Таке нововведення, зрозуміло, не підтримують профспілки, які втратять реальний вплив на фонд. «Зараз це захищений ресурс, якщо ці кошти перейдуть у бюджетні, може бути ситуація, коли, наприклад, немає коштів, значить, у цьому році будемо отримувати мінімальні лікарняні. Це крок до державної системи... Ми ризикуємо втратити ті здобутки, які вже отримали. Наприклад, універсальні лікарняні», – каже Шубін.

А ось думки експертів про те, чи варто міняти систему управління, розійшлися. Розенко впевнений, що це створить корупційні ризики. А Рева впевнений, що дозволить створити більш ефективну систему управління. Як приклад ексміністр наводить Пенсійний фонд, який управляється без участі роботодавців і профспілок.

«У Німеччині схожа система, але там є традиції, є культура, у нас же відповідальність лежить на державі, а керують три сторони. Через це структура дуже неефективно керована. З погляду переходу на відповідальність держави, це правильно. Треба наводити порядок», – говорить Рева.

Фонду соціального страхування не вистачає майже 2 млрд грн. Через збільшення кількості хворих і скорочення надходжень внаслідок коронавірусу ситуація значно погіршилася. Наприклад, у лютому в Україні виписали лікарняних на 1,27 млрд, а в цей самий період минулого року – на 0,9 млрд грн.

«Ситуація, яка сьогодні із Фондом соцстраху, вона кризова внаслідок коронавірусу, і хвороби, і введених обмежень, які впливають на бізнес, особливо малий та середній. Збільшується видаткова частина (на виплату лікарняних, допомога з тимчасової непрацездатності). З іншого боку зменшуються виплати ЄСВ. Аналогічна кризова ситуація у Фонді з безробіття. Більше безробітних, люди не їдуть за кордон, ростуть виплати з безробіття», – пояснює Шубін.

Законопроєкт Мінсоц повинен дозволити скоротити фінансове навантаження на фонд і допомогти подолати кризову ситуацію. Крім описаних нововведень, також у відомстві пропонують посилити й контроль – перевіряти лікарняні і штрафувати тих лікарів, які виписали фальшиві лікарняні. А такі в Україні можна купити просто в інтернеті.

Оголошення з продажу лікарняних в інтернеті

Чи підтримають депутати ідею міністерства, покаже час. Однак уже зрозуміло, що без бюджетних дотацій або зміни чинної системи всі лікарняні можуть опинитися під загрозою.

Джерело: Обозреватель