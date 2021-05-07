На батьківщині президента наступив комунізм: транспорт став безплатним

Щоб їздити у міському транспорті безкоштовно, треба мати «Карту криворіжця»

Витрати перевізникам частково компенсує Департамент соціальної політики, іншу частину профінансують із міського бюджету

У Кривому Розі з початку травня користуватися громадським транспортом можна не сплачуючи за проїзд. Однак дійсні такі умови лише для власників картки криворіжця, яку при кожній поїздці треба валідувати.

Кривий Ріг – це перше місто в Україні, де з’явилась така ініціатива. Насамперед зробили це, аби стимулювати людей сісти з власних автомобілей на громадський транспорт.

Таким чином хочуть розвантажити рух, знизити трафік, трохи покращити екологію, а головне – збільшити податки до місцевого бюджету.

Замість традиційної оплати готівкою або банківською карткою починаючи з травня жителі Кривого Рогу використовують картку криворіжця.

Зокрема, місцевим безкоштовний проїзд допоможе економити, а перевізникам – контролювати пасажиропотік та кількість транспорту на маршрутах.

Валідатори передають інформацію до єдиної системи, яка складає звіти для подальшої компенсації перевізникам.

Частину витрат перевізникам компенсує Департамент соціальної політики, ще частину – фінансують із міського бюджету.

Отримати карту криворіжця може кожен охочий. Достатньо оформити відповідну заявку та бути зареєстрованим у місті.

Окрім того, картка має ще чотири сервіси: медичний, освітній, адміністративний та торгівельний. На програмне забезпечення та впровадження системи місто витратило 5 млн грн.

Свою картку криворіжця отримали вже понад 200 тис. жителів міста.