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    На батьківщині президента наступив комунізм: транспорт став безплатним

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    Щоб їздити у міському транспорті безкоштовно, треба мати &laquo;Карту криворіжця&raquo; - На батьківщині президента наступив комунізм: транспорт став безплатним
    Щоб їздити у міському транспорті безкоштовно, треба мати «Карту криворіжця»
    Фото: kpcep.dp.ua

    Витрати перевізникам частково компенсує Департамент соціальної політики, іншу частину профінансують із міського бюджету

    У Кривому Розі з початку травня користуватися громадським транспортом можна не сплачуючи за проїзд. Однак дійсні такі умови лише для власників картки криворіжця, яку при кожній поїздці треба валідувати.

    Кривий Ріг – це перше місто в Україні, де з’явилась така ініціатива. Насамперед зробили це, аби стимулювати людей сісти з власних автомобілей на громадський транспорт.

    Таким чином хочуть розвантажити рух, знизити трафік, трохи покращити екологію, а головне – збільшити податки до місцевого бюджету.

    Замість традиційної оплати готівкою або банківською карткою починаючи з травня жителі Кривого Рогу використовують картку криворіжця.

    Зокрема, місцевим безкоштовний проїзд допоможе економити, а перевізникам – контролювати пасажиропотік та кількість транспорту на маршрутах.

    Валідатори передають інформацію до єдиної системи, яка складає звіти для подальшої компенсації перевізникам.

    Частину витрат перевізникам компенсує Департамент соціальної політики, ще частину – фінансують із міського бюджету.

    Отримати карту криворіжця може кожен охочий. Достатньо оформити відповідну заявку та бути зареєстрованим у місті.

    Окрім того, картка має ще чотири сервіси: медичний, освітній, адміністративний та торгівельний. На програмне забезпечення та впровадження системи місто витратило 5 млн грн.

    Свою картку криворіжця отримали вже понад 200 тис. жителів міста.

    Теги: громадський транспорт податки гроші Кривий Ріг Володимир Зеленський фінанси транспорт місто
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