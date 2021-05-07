Twitter почав тестувати функцію грошових винагород

Щоб надіслати комусь матеріальну винагороду за вподобаний допис, необхідно буде перейти до профілю користувача

Компанія Twitter додала в мобільну версію своєї соцмережі нову функцію Tip Jar – добровільні грошові пожертви.

Компанія повідомляє, що функція дозволить користувачам напряму донатити улюбленим авторам і творцям контенту.

Зараз функцію тестують в американському сегменті Twitter. Поки пожертвування можуть отримати лише деякі люди – блогери, журналісти, автори і експерти. Tip Jar підтримує цілу низку варіантів оплати, серед яких PayPal, Venmo, Patreon, Cash App та Bandcamp.

show your love, leave a tip



now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter



more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Для відправлення грошей користувачеві всього лише потрібно натиснути на іконку у вигляді доларової банкноти поруч з імʼям акаунту. Користувачі, які не бажають отримувати пожертвування, можуть відключити Tip Jar.

Функцію планують зробити більш функціональною і зручною перед її виходом в інших мовних сегментах.

До слова, Twitter блокує акаунти, які розповсюджують заяви Трампа.

Напередодні стало відомо, що Трамп, якого раніше заблокували в популярних соціальних мережах, створив власну платформу для спілкування з електоратом. Сайт називається From the Desk of Donald J. Trump (З робочого столу Дональда Трампа).