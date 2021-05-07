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    Україна вийшла з третьої хвилі пандемії – МОЗ

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    Найближчим часом в Україні не залишиться &laquo;червоних&raquo; областей - Україна вийшла з третьої хвилі пандемії – МОЗ
    Найближчим часом в Україні не залишиться «червоних» областей
    Фото: Reuters

    Степанов закликає українців поберегтися під час «шашликів»

    В Україні завершується третя хвиля пандемії коронавірусу – найближчим часом із «червоної» зони карантину вийде остання область. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов та закликав українців поберегтися під час «шашликів» і відпочинку на природі.

    «Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки», – заявив міністр.

    За його словами, 7 травня відбудеться засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій, і вже від 8 травня Сумська область вийде з «червоної» зони.

    У своєму дописі Степанов назвав останні два місяці «надзвичайно складними», але запевнив, що ситуацію з коронавірусом вдалося «втримати під контролем». Міністр подякував лікарям за роботу та закликав українців і надалі дотримуватися протиепідемічних обмежень, оскільки вірус не зник.

    «Ми всі з дитинства звикли, що травневі свята – це пікніки, великі компанії друзів і родичів, шашлики на природі. Сам так люблю. Але жодні «шашлики» не вартують життя і здоров’я. Тому побережіть себе, адже вірус тільки й чекає, коли ви знімете маску», — закликав міністр.

    Цього тижня Житомирщина вийшла з «червоної» зони карантину.

    Напередодні «червону» зону залишили три області. Згідно з рішенням комісії, Харківська та Хмельницька перейшли в «жовту» зону, а Чернігівська - в «помаранчеву».

    Сьогодні Запорізьку і Полтавську області виводять з «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: вихідні здоров'я міністр свята відпочинок українці Україна Максим Степанов хвороби вірус коронавірус
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