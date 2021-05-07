Україна вийшла з третьої хвилі пандемії – МОЗ

Степанов закликає українців поберегтися під час «шашликів»

В Україні завершується третя хвиля пандемії коронавірусу – найближчим часом із «червоної» зони карантину вийде остання область. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов та закликав українців поберегтися під час «шашликів» і відпочинку на природі.

«Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки», – заявив міністр.

За його словами, 7 травня відбудеться засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій, і вже від 8 травня Сумська область вийде з «червоної» зони.

У своєму дописі Степанов назвав останні два місяці «надзвичайно складними», але запевнив, що ситуацію з коронавірусом вдалося «втримати під контролем». Міністр подякував лікарям за роботу та закликав українців і надалі дотримуватися протиепідемічних обмежень, оскільки вірус не зник.

«Ми всі з дитинства звикли, що травневі свята – це пікніки, великі компанії друзів і родичів, шашлики на природі. Сам так люблю. Але жодні «шашлики» не вартують життя і здоров’я. Тому побережіть себе, адже вірус тільки й чекає, коли ви знімете маску», — закликав міністр.

Цього тижня Житомирщина вийшла з «червоної» зони карантину.

Напередодні «червону» зону залишили три області. Згідно з рішенням комісії, Харківська та Хмельницька перейшли в «жовту» зону, а Чернігівська - в «помаранчеву».

Сьогодні Запорізьку і Полтавську області виводять з «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення Covid-19.