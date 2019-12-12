МВФ не підпише цього року нову програму для України



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Підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року. Про це під час брифінгу у четвер сказав голова НБУ Яків Смолій.

«Що стосується домовленостей з Міжнародним валютним фондом, то, як ви всі чули, є досягнення так званого Staff Level Agreement, який говорить про те, що Україна і місія, яка працювала, домовились про умови програми. Ми не очікуємо, і так побудований графік засідання борда (boarg of directors) Міжнародного валютного фонду, що в цьому році рішення про підписання програми не буде, але згідно графіку, коли може відбутись засідання, це може відбутись в першому кварталі наступного року», — сказав він.

У Нацбанку також назвали умови МВФ щодо отримання Україною фінансування.

«Під час спілкування з місією МВФ починаючи з травня, потім у вересні і зараз, коли місія перебувала у Києві, багато домовленостей, які передували Staff Level Agreement , були виконані зі сторони України. Залишились незначні технічні моменти. Я б окреслив декілька з них – це в першу чергу закон про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають у стадії ліквідації у фонді гарантування… Друге – це створення єдиних юридичних осіб – податкової і митної служби», - сказав Смолій.

З його слів, ці законопроекти сьогодні також зі сторони Кабміну розроблені і подані до Верховної Ради.

«Також питання, яке дуже плідно обговорювалось – це обіг земель сільськогосподарського призначення», - додав голова НБУ.

Нагадаємо, 8 грудня президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. За результатами розмови сторони зазначили, що Україна та Міжнародний валютний фонд «досягли домовленості» (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці.