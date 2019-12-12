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    Економіка та фінанси

    МВФ не підпише цього року нову програму для України

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    <span>Глава НБУ Яків Смолій розповів, коли чекати грошей від МВФ</span> - МВФ не підпише цього року нову програму для України
    Глава НБУ Яків Смолій розповів, коли чекати грошей від МВФ

    У Нацбанку назвали умови МВФ щодо отримання Україною фінансування

    Підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року. Про це під час брифінгу у четвер сказав голова НБУ Яків Смолій.

    «Що стосується домовленостей з Міжнародним валютним фондом, то, як ви всі чули, є досягнення так званого Staff Level Agreement, який говорить про те, що Україна і місія, яка працювала, домовились про умови програми. Ми не очікуємо, і так побудований графік засідання борда (boarg of directors) Міжнародного валютного фонду, що в цьому році рішення про підписання програми не буде, але згідно графіку, коли може відбутись засідання, це може відбутись в першому кварталі наступного року», — сказав він.

    У Нацбанку також назвали умови МВФ щодо отримання Україною фінансування. 

    «Під час спілкування з місією МВФ починаючи з травня, потім у вересні і зараз, коли місія перебувала у Києві, багато домовленостей, які передували Staff Level Agreement , були виконані зі сторони України. Залишились незначні технічні моменти. Я б окреслив декілька з них – це в першу чергу закон про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають у стадії ліквідації у фонді гарантування… Друге – це створення єдиних юридичних осіб – податкової і митної служби», - сказав Смолій.

    З його слів, ці законопроекти сьогодні також зі сторони Кабміну розроблені і подані до Верховної Ради.

    «Також питання, яке дуже плідно обговорювалось – це обіг земель сільськогосподарського призначення», - додав голова НБУ.

    Нагадаємо, 8 грудня президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. За результатами розмови сторони зазначили, що Україна та Міжнародний валютний фонд «досягли домовленості» (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці. 

     

    МВФ Національний банк кредит економіка закон фінансування Приватбанк Яків Смолій
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