Обсяг іпотечних кредитів у лютому зріс на 40% – Нацбанк

Банки видали у лютому іпотеки на 458 млн гривень

У лютому 2021 року українські банки видали 617 іпотечних кредитів на загальну суму 457,9 млн грн.

Про це свідчать результати останнього опитування банків про обсяги виданих іпотечних позик населенню.

За даними НБУ, обсяг видачі кредитів зріс на 40% проти січня цього року та на 81% проти лютого 2020 року. Кількість нових угод за місяць зросла на 39%, за рік – на 35%.

Зростання іпотечного кредитування відбувається переважно завдяки кредитам на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості. Порівняно з січнем у лютому обсяги позик на вторинному ринку зросли на 47%, або на 124,2 млн грн, на первинному ринку – на 13%, або на 7,7 млн грн.

Вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в лютому становила близько 85% за обсягом від усіх нових позик.

Середній розмір кредиту на купівлю житла продовжує зростати. Якщо у січні він становив близько 734 тис. грн, то в лютому – 742 тис. грн. Середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у звітному місяці становив 767 тис. грн, вторинної – 738 тис. грн.

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. 89% нових угод на майже 380 млн грн уклали п’ять банків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

Запуск «Доступної іпотеки 7 %» відбувся 1 березня.

Так, раніше доступну іпотеку планували надавати лише людям, які перебувають на квартирному обліку, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, науково-педагогічним працівникам, медикам чи працівникам бюджетної сфери. Тепер ці вимоги скасували.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.