КВУ: В країні – криза та пандемія, а депутати декларують все більше готівки

У Комітеті виборців України проаналізували декларації, подані народними депутатами

У складний «коронавірусний» 2020 рік у народних депутатів зросла кількість готівки, що свідчить про недовіру українських політиків до банківської системи України. На це звернув увагу голова Комітету виборців Олексій Кошель у інтерв’ю «Главкому»

«Ми бачимо наступну тенденцію: у нас був минулий «коронавірусний» складний рік, протягом якого кількість готівки у депутатів, хай і незначно, зросла. Тобто політики не довіряють українській банківській системі і банально відмивають та легалізують кошти», - зазначив він.

«Кожна людина має право мати і готівкові, і безготівкові кошти. Це персональний вибір кожного, – розмірковує Кошель. – Але коли йдеться про політиків, то вони мають себе позиціонувати як особи, що довіряють банківській системі та тримають заощадження в українських банках. Причому не в швейцарських франках чи американських доларах, а в національній валюті. Проте вже другий рік поспіль ми помічаємо, що народні депутати провладної фракції «Слуга народу» декларують надзвичайну кількість готівкових коштів – більше 1,1 млрд грн».

Голова КВУ зауважив, що якщо під час «коронавірусного» 2020 року близько ста народних депутатів «Слуги народу» дозволяли собі такі дорогі покупки як квартири, земельні ділянки, близько 70 автомобілів, а при цьому у них ще й зростала кількість готівки, це наштовхує на неприємні висновки.

Нагадаємо, за даними КВУ, депутати із фракції «Слуга народу» задекларували 1 млрд. 103 млн грн готівкових коштів. Кількість готівки в десять разів перевищила суми коштів, які знаходяться в депутатів на рахунках у банках.