  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нацбанк готується до розширення повноважень та міняє свою структуру

    • Розсилка
    В НБУ готуються до змін через закон про спліт&nbsp; - Нацбанк готується до розширення повноважень та міняє свою структуру
    В НБУ готуються до змін через закон про спліт 

    Структуру змінили через ухвалення Радою закону про «спліт»

    У зв'язку з розширенням повноважень Національного банку України, яке планується з 1 липня 2020 року, структуру НБУ змінили, додавши низку нових департаментів.

    Про це повідомили у прес-службі Нацбанку.

    Структуру змінили через ухвалення Радою закону про «спліт», відповідно до якого один з регуляторів фінансового ринку — Нацкомфінпослуг — ліквідують, а частину його повноважень, зокрема щодо страхових компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, передадуть Нацбанку.

    «По-перше, створено два нові департаменти: методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ в блоці «Монетарна стабільність» та нагляду за страховими ринком в блоці «Пруденційний нагляд», — повідомляють у Нацбанку.

    Крім цього там змінили чинні департаменти для того, аби вони могли здійснювати нагляд за більшою кількістю фінансових організацій.

    Раніше повідомлялося, що Національний банк України планує у 2020 році дозволити проводити операції з обміну валют онлайн (за допомогою інтернет-додатків тощо) не лише клієнтам банків, але й клієнтам небанківських фінансових установ.

     Читайте також матеріали Главкома: 
    Нацкомфінпослуг реформа Національний банк економіка гроші закон фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ