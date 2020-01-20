Нацбанк готується до розширення повноважень та міняє свою структуру
Структуру змінили через ухвалення Радою закону про «спліт»
У зв'язку з розширенням повноважень Національного банку України, яке планується з 1 липня 2020 року, структуру НБУ змінили, додавши низку нових департаментів.
Про це повідомили у прес-службі Нацбанку.
Структуру змінили через ухвалення Радою закону про «спліт», відповідно до якого один з регуляторів фінансового ринку — Нацкомфінпослуг — ліквідують, а частину його повноважень, зокрема щодо страхових компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, передадуть Нацбанку.
«По-перше, створено два нові департаменти: методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ в блоці «Монетарна стабільність» та нагляду за страховими ринком в блоці «Пруденційний нагляд», — повідомляють у Нацбанку.
Крім цього там змінили чинні департаменти для того, аби вони могли здійснювати нагляд за більшою кількістю фінансових організацій.
Раніше повідомлялося, що Національний банк України планує у 2020 році дозволити проводити операції з обміну валют онлайн (за допомогою інтернет-додатків тощо) не лише клієнтам банків, але й клієнтам небанківських фінансових установ.