Нацбанк готується до розширення повноважень та міняє свою структуру



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В НБУ готуються до змін через закон про спліт

Структуру змінили через ухвалення Радою закону про «спліт»

У зв'язку з розширенням повноважень Національного банку України, яке планується з 1 липня 2020 року, структуру НБУ змінили, додавши низку нових департаментів.

Про це повідомили у прес-службі Нацбанку.

Структуру змінили через ухвалення Радою закону про «спліт», відповідно до якого один з регуляторів фінансового ринку — Нацкомфінпослуг — ліквідують, а частину його повноважень, зокрема щодо страхових компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, передадуть Нацбанку.

«По-перше, створено два нові департаменти: методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ в блоці «Монетарна стабільність» та нагляду за страховими ринком в блоці «Пруденційний нагляд», — повідомляють у Нацбанку.

Крім цього там змінили чинні департаменти для того, аби вони могли здійснювати нагляд за більшою кількістю фінансових організацій.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України планує у 2020 році дозволити проводити операції з обміну валют онлайн (за допомогою інтернет-додатків тощо) не лише клієнтам банків, але й клієнтам небанківських фінансових установ.

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