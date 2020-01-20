Рівень довіри до НБУ жахливий – Данилишин



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На низькому рівні довіри до Нацбанку тактика інфляційного таргетування не буде мати очікуваного ефекту в перспективі, - Данилишин

До нинішньої «старої» команди НБУ запитань більше, ніж відповідей, - голова Ради НБУ

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин сумнівається у досвідченості нинішньої «старої» команди НБУ. Таку думку економіст висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Данилишина, він не обговорює рішення нового президента залишити в Нацбанку «стару» команду, однак до неї «запитань більше, ніж відповідей».

«Подивіться тільки, який рівень довіри до НБУ, як інституції. Жахливий. На такому рівні недовіри тактика інфляційного таргетування, який би ефект вона не принесла зараз, не буде мати очікуваного ефекту в перспективі», - стверджує голова Ради Нацбанку.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

До відома, з 1 липня цього року Нацбанк готується до розширення повноважень та міняє свою структуру. Структуру змінили через ухвалення Радою закону про «спліт», відповідно до якого один з регуляторів фінансового ринку — Нацкомфінпослуг — ліквідують, а частину його повноважень, зокрема щодо страхових компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, передадуть Нацбанку.

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