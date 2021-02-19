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    Нацбанк порахував скорочених через пандемію працівників фінустанов

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    Водночас чисельність штатного персоналу в комерційних банках збільшилася - Нацбанк порахував скорочених через пандемію працівників фінустанов
    Водночас чисельність штатного персоналу в комерційних банках збільшилася
    Ілюстраційне фото

    Роботу в держбанках втратили 1700 співробітників

    У 2020 році кількість працівників українських банків скоротилася на п'ять тисяч – до 128 тисяч осіб, – у порівнянні з 2019 роком (133 тисячі співробітників).

    Про це йдеться в огляді банківського сектора станом на лютий поточного року, опублікованому на сайті Національного банку України.

    Згідно з документом, найбільше число персоналу в попередньому році було звільнено в банках з іноземним капіталом – 3400 осіб. При цьому роботу в держбанках втратили 1700 співробітників, з них 600 – у Приватбанку.

    Водночас чисельність штатного персоналу в комерційних банках збільшилася на 200 осіб.

    За даними НБУ, скорочення персоналу в державних банках сталося через закриття понад 800 регіональних відділень через пандемію коронавірусу.

    До слова, за підсумками 2020 року найприбутковішими банками, як і роком раніше, стали Приватбанк і Райффайзен Банк Аваль. Замкнув трійку лідерів Ощадбанк, який обігнав ПУМБ Ріната Ахметова.

    Нагадаємо, в Україні з березня запрацює урядова програма «Доступна іпотека», яка спрощує доступ до кредитів і дає ставку до 7%. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, як планується реалізовувати нову програму «Доступна іпотека» та хто і на яких умовах зможе нею скористатись.

    Теги: Ощадбанк міністр банки Приватбанк НБУ
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