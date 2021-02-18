Нацбанк торік продав пам’ятних монет на десятки мільйонів гривень

Від початку поточного року НБУ продав пам'ятних монет на понад 27 мільйонів гривень

В Україні у 2020 році було продано понад 3 мільйони штук пам’ятних монет

Національний банк України за минулий рік реалізував на внутрішньому ринку пам’ятних монет на понад 128 мільйонів гривень, з початку поточного – на понад 27 мільйонів гривень. Про це на запит журналістів повідомив Національний банк України, пише «Радіо Свобода».

«У 2020 році Національний банк України на внутрішньому ринку реалізував 3,12 млн. шт. пам’ятних монет на загальну суму 128,3 млн. грн (золотих монет – 0,96 тис. шт., срібних – 47,34 тис. шт., з недорогоцінних металів – 725,56 тис. шт. та монет зі сплаву на основі цинку – 2 348,17 тис. шт.). За січень 2021 року Національний банк України на внутрішньому ринку реалізував 344,85 тис. шт. пам’ятних монет на загальну суму 27,18 млн. грн (золотих монет – 0,015 шт., срібних – 7,06 тис. шт., з недорогоцінних металів – 159,04 тис. шт. та монет зі сплаву на основі цинку – 178,74 тис. шт.)», – йдеться в повідомленні.

В НБУ повідомили, що прибуток від реалізації пам’ятних монет України повністю включається спочатку до «прибутку до розподілу» Національного банку.

«Після формування Національним банком за рахунок прибутку до розподілу загальних резервів капіталу, прибуток до розподілу в повній мірі перераховується до державного бюджету України», – повідомили в НБУ.

НБУ є центральним банком України, що проводить єдину державну політику у галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення гривні, а також регулює та наглядає за діяльністю комерційних банків.

10 лютого Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну монету. Монета присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка, однієї з найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснованої 1771 року, з якою пов'язано початок розвитку астрономії у Львові.

Монета номіналом 5 гривень буде випущена тиражем у 35 000 екземплярів. Діаметр її становить 35,00 мм, вага – 16,54 м. Виготовлена зі сплаву нейзильберу.

До слова, в Україні за деякі монети готові заплатити десятки тисяч гривень. Серед них не тільки перший дріб'язок 1992 року, а й навіть гроші двохтисячних.