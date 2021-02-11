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    Названо найприбутковіші і найзбитковіші банки України у 2020 році: список

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    У 2020 році українські банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку - Названо найприбутковіші і найзбитковіші банки України у 2020 році: список
    У 2020 році українські банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку
    Фото з відкритих джерел

    Замкнув трійку лідерів Ощадбанк, який обігнав ПУМБ Ріната Ахметова

    За підсумками 2020 року найприбутковішими банками, як і роком раніше, стали Приватбанк і Райффайзен Банк Аваль. Замкнув трійку лідерів Ощадбанк, який обігнав ПУМБ Ріната Ахметова.

    Про це свідчать дані, які опублікував Національний банк України.

    За даними регулятора, у 2020 році українські банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли банківський сектор заробив рекордні 58,4 млрд грн.

    У минулому році з 73 платоспроможних банків 65 банків були прибутковими і отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки восьми банків на загальну суму 6,4 млрд грн.

    Десятка найбільш прибуткових банків виглядає так:

    • Приватбанк (25,3 млрд грн);
    • Райффайзен Банк Аваль (4,1 млрд грн);
    • Ощадбанк (2,8 млрд грн);
    • ПУМБ (2,6 млрд грн);
    • ОТП Банк (1,7 млрд грн);
    • Сітібанк (1,33 млрд грн);
    • Укрсиббанк (1,31 млрд грн);
    • Альфа Банк (1,2 млрд грн);
    • Сбербанк (932,5 млн грн);
    • Креді Агріколь Банк (927,3 млн грн).

    61% всього прибутку українських банків в 2020 році році сформував Приватбанк. На першу п’ятірку найприбутковіших банків прийшлося 89% прибутку (36,6 млрд грн) всієї банківської системи в минулому році.

    Як і в 2019 році, ПУМБ Ахметова – єдиний в топ-10 серед банків з приватним українським капіталом. Решта лідерів – або держбанки, або банки іноземних банківських груп.

    Найбільш збитковим банком в 2020 році був державний Укрексімбанк (5,6 млрд грн збитку за підсумками року). Всього збиткових банків вісім:

    • Укрексімбанк (5,6 млрд грн);
    • Промінвестбанк (451,5 млн грн);
    • Правекс Банк (184,2 млн грн);
    • БТА Банк (98,9 млн грн);
    • Юнекс Банк (36,6 млн грн);
    • Земельний капітал (29,6 млн грн);
    • Український банк реконструкції та розвитку (21,1 млн грн);
    • Альпарі Банк (7,5 млн грн).

    Як пояснили в НБУ, формування резервів під очікувані збитки стало основною причиною погіршення фінансового результату банківської системи в 2020 році. Ряд банків визнали погіршення якості активів через фінансові труднощі позичальників. Також загальне зниження бізнес-активності під час карантину і падіння попиту на кредити і банківські послуги негативно позначилися на процентних і комісійних доходах банків, особливо в другому кварталі.

    До слова, в Україні з березня запрацює урядова програма «Доступна іпотека», яка спрощує доступ до кредитів і дає ставку до 7%. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, як планується реалізовувати нову програму «Доступна іпотека» та хто і на яких умовах зможе нею скористатись.

     Читайте також: Ринок первинного житла в Україні. Підсумки 2020 року: ціни та тренди

    Теги: Ощадбанк Національний банк банки рейтинг Приватбанк фінанси НБУ
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