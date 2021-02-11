Названо найприбутковіші і найзбитковіші банки України у 2020 році: список

Замкнув трійку лідерів Ощадбанк, який обігнав ПУМБ Ріната Ахметова

За підсумками 2020 року найприбутковішими банками, як і роком раніше, стали Приватбанк і Райффайзен Банк Аваль. Замкнув трійку лідерів Ощадбанк, який обігнав ПУМБ Ріната Ахметова.

Про це свідчать дані, які опублікував Національний банк України.

За даними регулятора, у 2020 році українські банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли банківський сектор заробив рекордні 58,4 млрд грн.

У минулому році з 73 платоспроможних банків 65 банків були прибутковими і отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки восьми банків на загальну суму 6,4 млрд грн.

Десятка найбільш прибуткових банків виглядає так:

Приватбанк (25,3 млрд грн);

Райффайзен Банк Аваль (4,1 млрд грн);

Ощадбанк (2,8 млрд грн);

ПУМБ (2,6 млрд грн);

ОТП Банк (1,7 млрд грн);

Сітібанк (1,33 млрд грн);

Укрсиббанк (1,31 млрд грн);

Альфа Банк (1,2 млрд грн);

Сбербанк (932,5 млн грн);

Креді Агріколь Банк (927,3 млн грн).

61% всього прибутку українських банків в 2020 році році сформував Приватбанк. На першу п’ятірку найприбутковіших банків прийшлося 89% прибутку (36,6 млрд грн) всієї банківської системи в минулому році.

Як і в 2019 році, ПУМБ Ахметова – єдиний в топ-10 серед банків з приватним українським капіталом. Решта лідерів – або держбанки, або банки іноземних банківських груп.

Найбільш збитковим банком в 2020 році був державний Укрексімбанк (5,6 млрд грн збитку за підсумками року). Всього збиткових банків вісім:

Укрексімбанк (5,6 млрд грн);

Промінвестбанк (451,5 млн грн);

Правекс Банк (184,2 млн грн);

БТА Банк (98,9 млн грн);

Юнекс Банк (36,6 млн грн);

Земельний капітал (29,6 млн грн);

Український банк реконструкції та розвитку (21,1 млн грн);

Альпарі Банк (7,5 млн грн).

Як пояснили в НБУ, формування резервів під очікувані збитки стало основною причиною погіршення фінансового результату банківської системи в 2020 році. Ряд банків визнали погіршення якості активів через фінансові труднощі позичальників. Також загальне зниження бізнес-активності під час карантину і падіння попиту на кредити і банківські послуги негативно позначилися на процентних і комісійних доходах банків, особливо в другому кварталі.

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