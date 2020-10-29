Нацбанк назвав головну причину послаблення гривні



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Курс і надалі буде плаваючим

Регулятор звернув увагу, що на готівковому ринку тиску немає – українці більше продають валюти, ніж купують

Цієї осені попит імпортерів на валюту зріс, що й стало одним із головних чинників послаблення гривні.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Фейсбуці за підсумками зустрічі з керівниками українських підприємств. Водночас на готівковому ринку тиску немає – населення більше продає валюти, ніж купує.

«Активізація попиту імпортерів на валюту восени була одним із головних чинників послаблення гривні. Тиску на готівковому ринку немає – населення більше продає, ніж купує валюти. Курс і надалі буде плаваючим і залежатиме від балансу попиту-пропозиції», - ідеться в повідомленні.

Для зменшення курсових ризиків бізнесу в Нацбанку порадили активніше використовувати такий інструмент хеджування, як валютний форвард.

Як відомо, Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 6% річних. Нацбанк прогнозує, що в 2021 році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5% під впливом пожвавлення економіки, ефекту від цьогорічного послаблення гривні, а також значного підвищення мінімальної зарплати, що сприятиме внутрішньому попиту.

Зазначимо, що НБУ очікує наступного року зростання ВВП України до понад 4%. Також за даними регулятора, міжнародні резерви станом на 1 жовтня перебували на рівні 26,5 мільярда доларів.

НБУ вважає ключовим ризиком для макрофінансової стабільності, як і раніше, тривалий термін і поглиблення пандемії коронавірусу й посилення карантинних обмежень. Актуальними також залишаються ризики негативного впливу судових рішень на макрофінансову стабільність, ескалації військового конфлікту на сході країни або її кордонах і збільшення волатильності світових цін на харчі.