Ціни на нафту різко впали через нові карантинні обмеження в Європі



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Котирування падають на тлі рішення влади кількох європейських країн посилити обмеження через зростання захворюваності на коронавірус

Вартість грудневого ф’ючерсу на сорт Brent на Лондонській біржі ICE зранку 29 жовтня залишається $39,66

Котирування нафти різко впали на світових ринках 28 жовтня після того, як кілька провідних європейських країн заявили про посилення обмежень у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Вартість грудневого ф’ючерсу на сорт Brent на Лондонській біржі ICE 28 жовтня опустилася на 4,4%. Зранку 29 жовтня ціна залишається нижче $40 за барель (станом на 7:25 за Києвом – $39,66). Нафта впала нижче від цієї психологічно важливої позначки вперше з 5 жовтня 2020 року.

Котирування падають на тлі рішення влади кількох європейських країн посилити обмеження через зростання захворюваності на коронавірус. Головна економіка Європи, Німеччина, хоче закрити всі бари, ресторани і громадські місця для відпочинку до кінця листопада. Влада Франції також готує жорсткіші обмеження, які можуть передбачати повний локдаун.

Як повідомлялося 26 жовтня, Росія зазнала чергової поразки на нафтовому ринку.

Нагадаємо, Іспанія та Італія вже посилили карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Іспанська влада схвалила запровадження комендантської години від 23:00 до 6:00.

В Італії до 24 листопада закриваються спортзали, громадські басейни, кінотеатри та театри. Також після 18:00 припиняється робота всіх точок громадського харчування, включно з барами, ресторанами і кав’ярнями.

До відома, у світі коронавірусом заразилися вже майже 45 млн людей. Від початку пандемії одужало понад 32 727 721 особа, а кількість померлих зросла до 1 179 232 людей.