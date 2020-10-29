«Укрзалізниця» у 2021 році стане прибутковою – Жмак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Жмак, глава правління «Укрзалізниці»

Новий очільник компанії обіцяє вивести «Укрзалізницю» із кризи

Наступного року «Укрзалізниця» планує залучити інвестиції в розмірі 26 млрд грн. Ці гроші будуть спрямовані на поліпшення інфраструктури, пасажирських перевезень та закупівлю нових локомотивів і вантажних вагонів. Це істотно збільшить ефективність роботи компанії і зробить її прибутковою. Про це сьогоднi на пресконференції заявив керівник «Укрзалізниці» Володимир Жмак.

«2021 рік має стати проривним на шляху перетворення «Укрзалізниці» зі збиткової компанії в прибутковий бізнес. Це не ілюзія, не вигадки, наступний рік Укрзалізниця має закінчити з прибутком не паперовим, у вигляді курсових різниць, а з реальними цифрами», — наголосив він.

Так, за словами Жмака, із вищевказаної суми запланованих інвестицій 7 млрд грн будуть направлені на оновлення парку вантажних вагонів.

«На сьогодні на ринку вантажних вагонів Укрзалізниця займає, як для монополіста, занизьку частку — 19%. Цю ситуацію ми будемо виправляти досить агресивно і якомога швидше: з 19% ми хочемо до кінця наступного року підвищити нашу частку ринку до 35-40%», — повідомив очільник «Укрзалізниці».

Також на 2021 рік запланований обсяг інвестицій у локомотивне господарство складає 4,1 млрд грн. Крім цього, компанія має на меті у 2022 році розпочати закупівлю нових електровозів.

«Наш парк електровозів датується 70-80-ми роками минулого сторіччя й ми не можемо таким парком забезпечити наші амбітні плани росту вантажних перевезень. Тому ми будемо переконувати нашого акціонера — українську державу, що у цьому напрямку нам потрібна допомога», — додав Жмак.

Наступними напрямками інвестицій 2021 року він назвав залізничну інфраструктуру, в оновлення якої планується направити 9,4 млрд грн та пасажирські перевезення – 2 млрд грн відповідно.

Очільник компанії також наголосив, що нарешті держава звернула увагу на «Укрзалізницю», й в рамках фінансування розвитку компанії у проєкті державного бюджету на 2021 рік закладено придбання 100 пасажирських вагонів на суму орієнтовно 2,7 млрд грн, а також електрифікація декількох важливих ділянок на суму приблизно 1 млрд грн.

«Загалом ці цифри стануть основою нашого фінансового плану на 2021 рік, який ми незабаром презентуємо наглядовій раді компанії, Міністерству інфраструктури та Кабінету міністрів», — резюмував Володимир Жмак.

Раніше повідомлялося, що новий глава АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак хоче розділити підприємство на чотири вертикально інтегровані бізнес-одиниці: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктуру та контейнерні перевезення.

26 серпня 2020 року Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Володимира Жмака, який обіймав посаду голови наглядової ради аеропорту «Бориспіль», на посаду голови правління АТ «Укрзалізниця».