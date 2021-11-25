В Україні з'являться «гороскопні» п'ять гривень (фото)

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2022 року – Тигра

Національний банк України з 9 грудня вводить в обіг монету «Рік Тигра», присвячену одній із тварин дванадцятирічного східного календаря. Про це повідомляє НБУ.

«Монету номіналом 5 грн виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – «спеціальний анциркулейтед», маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – 50 тис. штук (у тому числі 20 тис. у сувенірній упаковці). Гурт монети – рифлений», – йдеться у повідомленні регулятора.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра – символ року, під стрілкою – 2022; унизу ліворуч напис півколом 5 ГРИВЕНЬ; на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка (праворуч), ягода (унизу), листок (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від символу кролика).

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2022 року – тигра, якого оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки (угорі праворуч), квітки (унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки (угорі ліворуч).

Такий вигляд має монета «Рік Тигра»/фото НБУ, колаж – УНІАН

Замовити цю монету з нейзильберу в капсулах та в сувенірних упаковках можна буде онлайн з 25 листопада до 8 грудня. Також будуть доступні монети «Рік Тигра» з нейзильберу у сувенірних упаковках та капсулах по 1 монеті кожного виду.

«Про дату початку продажу зазначених монет за онлайн-замовленнями у Київському регіоні буде повідомлено додатково», – розповіли в НБУ і додали, що нові монети також можна буде придбати в «Ощадбанку».

Нагадаємо, Національний банк з 12 жовтня вводить у обіг нову пам’ятну медаль на честь 25-річчя заснування Конституційного Суду України.