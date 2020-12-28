МАФ замість меморіалу: нові подробиці скандального зведення синагоги в Бабиному Яру

МАФ-синагогу автори російського проєкту в Бабиному Яру хотіли збудувати без громадських слухань

Ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» мають намір розмістити на території Бабиного Яру некапітальну споруду (МАФ) – синагогу – до 27 січня без жодних громадських слухань. Це випливає з листа директора Меморіального центру «Бабин Яр» Максима Яковера на адресу міністра культури Олександра Ткаченка, оприлюдненого керівником Інституту національної пам’яті Антоном Дробовичем.

Про це повідомив директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко на своїй сторінці у Facebook.

«…Розкопки на ділянці вірогідного встановлення мафу проводились з метою встановлення відповідності місця юдейській традиції, що забороняє будувати на місцях поховань. Прав живих ніхто дотримуватись не збирався. Оскільки людські рештки все-таки було знайдено, Яковер поспішив заявити, що це не поховання, що буцімто і слід було довести. Звіту з розкопок вчора, всупереч обіцянкам, так оприлюднено й не було», – зазначив Козленко.

Козленко також звернув увагу на цікаву стилістичну метаморфозу. «...Як швидко меморіал Хржановського з інноваційного проекту, який ще не бачив світ, перетворився на кампанію з ґвалтовного встановлення мафу», – вказав він.

«Як і слід було очікувати, Яковер тут же заявив, що бюрократичні формальності - умисна перешкода української держави вшанувати пам'ять жертв Голокосту 27 січня», – додав Козленко.

Нагадаємо, 25 грудня, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.

Українські євреї почали збір протестних підписів проти нової наруги над історією народів. Вони звернулися до громадянського суспільства з закликом захистити православний цвинтар від будівництва, яке загрожує міжнаціональним та міжконфесійним конфліктом в Україні.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

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