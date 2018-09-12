Нацбанк зробив прогноз інфляції на 2019 рік
-
Розсилка
Національний банк буде продовжувати дотримуватися плаваючого курсоутворення
Протягом І — ІV кварталу 2019 року інфляція має знизитись з 5,75% ± 2 п.п. у березні до 5% ± 1 п.п. на кінець грудня. Про це йдеться в ухвалених НБУ Основних засадах грошово-кредитної політики на 2019 рік і середньострокову перспективу.
«Основні засади визначають кількісну ціль щодо інфляції ‒ 5% у середньостроковій перспективі», — йдеться у повідомленні.
При цьому передбачається така орієнтовна поквартальна траєкторія приросту індексу споживчих цін у річному вимірі:
- березень 2019 року — 5,75% ± 2 п.п.
- червень 2019 року — 5,5% ± 2 п.п.
- вересень 2019 року — 5,25% ± 2 п.п.
- з кінця грудня 2019 року — 5% ± 1 п.п.
Також визначено, що Національний банк буде продовжувати дотримуватися плаваючого курсоутворення, маючи на увазі, що монетарна політика не спрямована на досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.
У той же час зазначене не виключає можливості проведення Національним банком валютних інтервенцій з метою:
- накопичення міжнародних резервів;
- згладжування різких змін обмінного курсу гривні, які не базуються на змінах фундаментальних факторів в економіці;
- підтримки трансмісії ключової процентної ставки в якості основного інструменту монетарної політики.
За останніми даними, в Україні з початку року інфляція сягнула майже 4%.
Також 6 вересня Нацбанк підвищив облікову ставку до 18%.