  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нацбанк зробив прогноз інфляції на 2019 рік

    • Розсилка
    Нацбанк зробив прогноз інфляції на 2019 рік

    Національний банк буде продовжувати дотримуватися плаваючого курсоутворення

    Протягом І — ІV кварталу 2019 року інфляція має знизитись з 5,75% ± 2 п.п. у березні до 5% ± 1 п.п. на кінець грудня. Про це йдеться в ухвалених НБУ Основних засадах грошово-кредитної політики на 2019 рік і середньострокову перспективу.

    «Основні засади визначають кількісну ціль щодо інфляції ‒ 5% у середньостроковій перспективі», — йдеться у повідомленні.

    При цьому передбачається така орієнтовна поквартальна траєкторія приросту індексу споживчих цін у річному вимірі:

    • березень 2019 року — 5,75% ± 2 п.п.
    • червень 2019 року — 5,5% ± 2 п.п.
    • вересень 2019 року — 5,25% ± 2 п.п.
    • з кінця грудня 2019 року — 5% ± 1 п.п.
    Також визначено, що Національний банк буде продовжувати дотримуватися плаваючого курсоутворення, маючи на увазі, що монетарна політика не спрямована на досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.
    У той же час зазначене не виключає можливості проведення Національним банком валютних інтервенцій з метою:
    • накопичення міжнародних резервів;
    • згладжування різких змін обмінного курсу гривні, які не базуються на змінах фундаментальних факторів в економіці;
    • підтримки трансмісії ключової процентної ставки в якості основного інструменту монетарної політики.

    За останніми даними, в Україні з початку року інфляція сягнула майже 4%

    Також 6 вересня Нацбанк підвищив облікову ставку до 18%.

    Читайте також
    інфляція Національний банк економіка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ