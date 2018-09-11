В Україні з початку року інфляція сягнула майже 4%



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Базова інфляція в серпні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,1%

З початку року споживчі ціни зросли на 3,6%. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

«Споживчі ціни в серпні 2018 року порівняно з попереднім місяцем не змінилися, водночас з початку року зросли на 3,6%», — йдеться у повідомленні Держстату.

При цьому зазначається, що базова інфляція в серпні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,1%, з початку року — 3,5%.

Водночас, якщо розглядати період восьми місяців року, то за січень серпень 2018 року інфляція склала 11,7% у відповідності до аналогічного періоду минулого року.

У серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 10,5% та 6,2%) подешевшали овочі та фрукти.

На 0,4–0,2% знизилися ціни на рибу та продукти з риби, сало, масло. Водночас на 6% подорожчали яйця, на 1,1–0,3% — продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, кисломолочна продукція, макаронні вироби, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, у т.ч. тютюнові вироби — на 1,3%, алкогольні напої — на 0,3%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення плати за оренду житла на 1,7%, тарифів на каналізацію — на 1,2%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 0,9%, водопостачання — на 0,8%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,5% в основному спричинено подорожчанням проїзду у автодорожньому пасажирському транспорті на 3,4%, автомобілів — на 1,6%, палива та мастил — на 1,1%.