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    Нацбанк підвищив облікову ставку до 18%

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    Нацбанк підвищив облікову ставку до 18%

    У НБУ зазначають, що підвищення облікової ставки відбулося через «наявність низки ризиків, що можуть стати на заваді тенденції до зниження рівня інфляції»

    Національний банк України підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткових пункти — до 18% річних.

    Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

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    Таким чином, ключова відсоткова ставка зросте з 7 вересня.

    У Національному банку повідомляють, що ухвалили це рішення попри те, що інфляція від початку року поступово знижувалась і у липня сягнула 8,9%.

    В той же час, у НБУ зазначають, що підвищення облікової ставки відбулося через «наявність низки ризиків, що можуть стати на заваді тенденції до зниження рівня інфляції».

    «Проведення більш жорсткої монетарної політики дозволить нівелювати вплив цих ризиків і повернути інфляцію в межі цільового діапазону в кінці 2019 року та досягти середньострокової цілі 5% у 2020 році», — зазначають в Нацбанку.

    Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам.

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    інфляція Національний банк економіка банки
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