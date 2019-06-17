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    Націоналісти з організації «Січ» заявили, що не збираються бити представників ЛГБТ

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    У Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою &laquo;КиївПрайд&raquo; - Націоналісти з організації «Січ» заявили, що не збираються бити представників ЛГБТ
    У Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою «КиївПрайд»

    Акція націоналістів, яка відбудеться біля Адміністрації президента, начебто стосується не Маршу рівності, а «безпричинного побиття поліцією мирного зібрання»

    Представники націоналістичного руху «Січ» спростовують інформацію, що на 18 червня ультраправі готують акцію біля Адміністрації президента проти ЛГБТ.

    Відповідна заява з’явилася на Telegram-каналі руху.

    Запланована акція нібито буде спрямована проти «безпричинного побиття поліцією мирного зібрання минулого року».

    «Акція, яка відбудеться біля Адміністрації президента стосується не грант-параду, а безпричинного побиття поліцією мирного зібрання (з поданою заявкою на проведення) минулого року. Поліція усіх побила і пограбувала. Більшість представників грант-параду дуже зраділи побиттю мирних активістів, серед яких були дівчата та журналісти», - зазначили представники руху.

    Організація також запевняє, що «Січ не б'є, не нападає, не катує учасників грант-параду вже років п’ять».

    «Ми просто прихильники здорових цінностей. І маємо право озвучити свою позицію», - йдеться в повідомленні.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у Києві напередодні Маршу рівності, запланованого на 23 червня, члени українських ультраправих  та анти-ЛГБТ-груп «Традиція і порядок», Катехон, Братство та інші готують акції протесту проти Прайда.

    Нагадаємо, з 16 червня у Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою «КиївПрайд», що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня.

    Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.

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