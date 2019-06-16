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    У Києві напередодні Маршу рівності пройдуть акції протесту – ЗМІ

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    З 16 червня у Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою &laquo;КиївПрайд&raquo;, що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня - У Києві напередодні Маршу рівності пройдуть акції протесту – ЗМІ
    З 16 червня у Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою «КиївПрайд», що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня

    На 18 червня учасники групи анонсували проведення акції протесту перед адміністрацією президента України

    У Києві напередодні Маршу рівності, запланованого на 23 червня, члени українських ультраправих  та анти-ЛГБТ-груп «Традиція і порядок», Катехон, Братство та інші готують акції протесту проти Прайда.

    Про це у Твіттері повідомляє Bellingcat Monitoring Project.

    Зазначається, що з цією метою противники ЛГБТ створили у Telegram групу «Протидія ЛГБТ», її підписники є користувачі з вираженою неонацистською позицією.

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    На 18 червня учасники групи анонсували проведення акції протесту перед адміністрацією президента України. Серед іншого вони вимагають «запобігання подальшим провокаціям з боку представників ЛГБТ, що  спрямовані на поглиблення конфліктів у суспільстві».

    «На мітингу планують виступити ідеолог «Азова» Едуард Юрченко, який заснував нову анти-ЛГБТ-групу «Орден», та Юрій Ноєвий (депутат Київської облради від ВО «Свобода» та активний учасник багатьох акцій проти ЛГБТ та феміністських рухів із товариства «Катехон», - ред.).

    «Члени групи - 463 підписника - мають явні ультраправі, неонацистські імена», - підкреслюють у BMP.

    Інформація про групу поширюється на інших ультраправих каналах Telegram, таких як «AVTONOM.NS» - неонацистському каналі, який поширює інформацію про насильство щодо ЛГБТ, циган та расистів.

    «Одним з учасників групи також є член ультраправої організації C14 Сергій Мазур, який «минулоріч хвалився у Facebook про напад C14 на табір ромів у Києві», - зазначає Bellingcat.

    Нагадаємо, з 16 червня у Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою «КиївПрайд», що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня.

    Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.

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