У Києві напередодні Маршу рівності пройдуть акції протесту – ЗМІ



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З 16 червня у Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою «КиївПрайд», що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня

На 18 червня учасники групи анонсували проведення акції протесту перед адміністрацією президента України

У Києві напередодні Маршу рівності, запланованого на 23 червня, члени українських ультраправих та анти-ЛГБТ-груп «Традиція і порядок», Катехон, Братство та інші готують акції протесту проти Прайда.

Про це у Твіттері повідомляє Bellingcat Monitoring Project.

Зазначається, що з цією метою противники ЛГБТ створили у Telegram групу «Протидія ЛГБТ», її підписники є користувачі з вираженою неонацистською позицією.

На 18 червня учасники групи анонсували проведення акції протесту перед адміністрацією президента України. Серед іншого вони вимагають «запобігання подальшим провокаціям з боку представників ЛГБТ, що спрямовані на поглиблення конфліктів у суспільстві».

«На мітингу планують виступити ідеолог «Азова» Едуард Юрченко, який заснував нову анти-ЛГБТ-групу «Орден», та Юрій Ноєвий (депутат Київської облради від ВО «Свобода» та активний учасник багатьох акцій проти ЛГБТ та феміністських рухів із товариства «Катехон», - ред.).

«Члени групи - 463 підписника - мають явні ультраправі, неонацистські імена», - підкреслюють у BMP.

Інформація про групу поширюється на інших ультраправих каналах Telegram, таких як «AVTONOM.NS» - неонацистському каналі, який поширює інформацію про насильство щодо ЛГБТ, циган та расистів.

«Одним з учасників групи також є член ультраправої організації C14 Сергій Мазур, який «минулоріч хвалився у Facebook про напад C14 на табір ромів у Києві», - зазначає Bellingcat.

Нагадаємо, з 16 червня у Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою «КиївПрайд», що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня.

Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.